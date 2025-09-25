マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」より、ゲーミングノートパソコン『G TUNE P5』に新色レッドカラーを追加すると発表した。

『G TUNE P5』は、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU／5070 Laptop GPUを搭載したミドルレンジクラスのゲーミングノートパソコンだ。8月にホワイト・ブラックのモデルが販売開始され、今回新たにレッドカラーが追加される。キーボードのバックライトは、15色から選択できる。

本製品は、静音性能向上のため、79枚に増加したファンブレードを冷却ファンに採用した。ファンの風量を維持したまま静音化が可能となった。2024年7月発売モデルに比べて、高負荷をかけた状態でシステム全体の動作音が約23%低減された。排熱は左右および左右後方の4方向に行われ、冷却が発揮される。 液晶パネルは、アスペクト比16:9、リフレッシュレート165Hz対応と、競技シーンでの利用を想定している。

仕様詳細モデル名：G TUNE P5-I7G60RD-C(レッド）OS：Windows 11 Home 64ビットCPU：インテル Core i7-13620H プロセッサーグラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUメモリ：16GBM.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)販売価格：20万9800円（税込）https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g60rdccdw101dec/

モデル名：G TUNE P5-I7G70RD-C（レッド）OS：Windows 11 Home 64ビットCPU：インテル Core i7-13620H プロセッサーグラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUメモリ：16GBM.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)販売価格：23万9800円（税込）https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g70rdccdw101dec/