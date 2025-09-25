『ラブ トランジット』シーズン3、10/16より配信決定！　川島明（麒麟）・指原莉乃・長谷川忍（シソンヌ）に加え、ホラン千秋がMCに

Prime Videoは、大人気恋愛リアリティ番組の最新作となる『ラブ トランジット』シーズン3を10月16日（木）20時より、プライム会員向けに独占配信することを発表しました。本シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信します。

本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組です。

参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描きます。

これまでのシーズンでは、誰が誰の元恋人か分からないまま過ごす中で生まれる嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測できない展開が大きな話題に。参加者たちが互いに支え合う友情や、芽生える恋、揺れ動く心がリアルに交錯し、そして新しい自分に出会う姿に、多くの共感と感動の声が寄せられています。

■「全部がひっくり返るよ……！！」新MC陣も大興奮のティザー映像が解禁！

前回に引き続き川島明さん（麒麟）、指原莉乃さん、長谷川忍さん（シソンヌ）の3名のスタジオMCを続投。そして、今シーズンより新たにスタジオMCに加わったホラン千秋さんを迎えて4名でお届けいたします。バラエティ番組や情報番組など幅広く活躍するホランさんならではの鋭いツッコミや、時には温かいコメントを交えながら、ラブトラ史上、最も複雑に絡み合うシーズン3の恋模様を見守ります。

併せて解禁となったティザー映像では、新体制となったスタジオMC陣を驚かせる様子が映し出されると、「矢印がもうむちゃくちゃやわ……」と驚嘆交じりに話す川島さんの様子も。参加者たちの「もう一回信じてみたいな」、「もうどうしたらいいか分からなくて」といった意味深な言葉が紡がれ、波乱の連続を予感させる映像になっています。元恋人たちによるリアルな人生の先で、自分の想いと向き合い、成長しながら辿り着く新たな決断とは――。心揺さぶる瞬間が待ち受ける恋の行方にご期待ください。

◇『ラブ トランジット』シーズン3ティザー映像

また、本作の収録を終えた4名からのコメントは以下の通りです。

◇川島明さん（麒麟）コメント

「昨シーズンに引き続き、今シーズンもMCを務めさせていただきましたが、今回もまた色んな意味で本当に複雑で、見ごたえ抜群でしたね（笑）。もちろん、今回も、考察や推理が面白いんですけど、ラブトラは芸人の勘とか全く通用しないですからね！？ 視聴者の皆さんもぜひ一緒に頭を悩ませながら楽しんでください！ 2回目のMCでしたが私含めて「誰と誰が元恋人なのか」全然当てられませんでした（笑）」

◇指原莉乃さん コメント

「ついにシーズン3がスタートしました！ 今回はホラン千秋さんが加わってくれて、スタジオの女性MCが増えたのがすごく心強かったし、女性ならではの視点での話も広がってめちゃくちゃ嬉しかったです。このシーズンは特に『恋愛って本当に難しいなぁ』って感じる場面が多くて、私だったらホカンス中に毎日X（元恋人）にキレてるかもしれません（笑）。きっとラブトラを観るみなさんも「これ分かる！」って共感したり、過去の恋愛を思い出したりする瞬間がたくさんあると思います。ぜひ共感しながら楽しんでほしいです！」

◇長谷川忍さん（シソンヌ） コメント

「今回も、スタジオMCとして参加することができてとても嬉しいです。スタジオであれこれ言ってるときは楽しいんですけど、これ実際に自分がホカンスにいたら絶対何もできないなって毎回思います（笑）やっぱり恋愛って難しいって感じるんですけど、参加者の誰かの心情と自分を重ねてしまう瞬間があると思いますし、今回は本当に波乱の展開が多いです。視聴者のみなさんも、ぜひ一緒に楽しんでください！」

◇ホラン千秋さん コメント

「シーズン3から参加いたします！ 『ラブ トランジット』の大ファンだったので、本当にうれしいです！ これまでのシーズンもリアルタイムで見ていましたが、今回スタジオにお邪魔することが決まってからは“追いラブトラ”もして、しっかり予習してきました（笑）。シーズンを通して、本当に素敵な瞬間や感情がたくさんあって、私自身も心を動かされる場面ばかりでした。ぜひ皆さんも楽しみにしていてください！」

また、Amazon MGMスタジオにてフランスと日本のオリジナル作品製作の責任者を務めるトマ・デュボワは次のようにコメントしています。

「『ラブ トランジット』はシーズン1,2を配信し、元恋人たちの恋愛ドキュメントとして、多くの皆様のご支持をいただきました。この度、待望のシーズン3の配信開始を大変嬉しく思います。今シーズンでは、過去の恋愛と新しい恋の間で揺れ動く参加者たちの等身大の姿を通じて、誰もが経験する『恋』の複雑さや切なさを描き出しています。是非、参加者それぞれに想いを馳せて楽しんでいただきたいです」

■『ラブ トランジット』シーズン3概要

『ラブ トランジット』シーズン3

配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始

話数：全8話

10月16日（木）20時 第1話−第3話

10月23日（木）20時 第4話−第6話

10月30日（木）20時 第7話−第8話

製作：Amazon

コピーライト： ©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

（マイナビウーマン編集部）