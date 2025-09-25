SKE48 35thシングル発売！森本くるみ「大人っぽく見えるように頑張りたいと思います」
SKE48が35枚目のシングル『Karma』を2025年9月24日(水)にリリースし、10月には劇場デビュー17周年を迎える。前作に続き選抜メンバーに選ばれた11期生の森本くるみさんにインタビュー。森本くるみさんは現在18歳、TeamEに所属し、パフォーマンスに力を入れている。そんな彼女に今回のシングルの印象や選抜メンバーとしての思い、そしてSKE48での自身の立ち位置について語ってもらった。
【写真】前作に続き、選抜に選ばれた森本くるみさんに新曲『Karma』について話を聞いた
■「初選抜の気持ちを忘れずに全力で頑張りたいと思います」
――森本さんは、前回に続き選抜に選ばれましたが、今回の選抜についてどう感じていますか？
前作に続いて選んでいただいて、今回どうなるのかドキドキしていました。みよまる(野村実代)さんと同じように、SNSの撮影と呼ばれて部屋に入ったら、スタッフさんから「選抜として活動してもらいます」と言っていただいて、すごくうれしかったです。うれしさと同時に、ファンの方はきっと喜んでくださるんだろうなという気持ちでいっぱいになり、ファンの方の顔が一番に浮かびました。
前作が初選抜だったので、リハーサルや取材、撮影などで、先輩方の動きをたくさん学びました。今作はそれを活かして自分らしく活動し、SKE48を盛り上げていきたいです。初選抜の気持ちを忘れずに全力で頑張りたいと思います。
――森本さんは『Karma』を初めて聞いてどう思いましたか？
経験したことがないのでいろいろ想像しました。すごく大人な感じの曲だと思いましたが、前作もかっこいい感じだったので、ジャケット写真の撮影など前作で学んだことを今回も活かせると思います。歌詞については「私が歌っていいのかな」と思うほど大人っぽいですが、年下のメンバーもいるので、大人っぽく見えるように頑張りたいと思います。
――衣装も気になります。
今日も着ているワンピースです。衣装さんが「これは絶対“くるみん”に似合う」と言ってくださいました。普段からワンピースをよく着るのでうれしいです。ひらひらフリフリでかわいらしい衣装ですが、ネックレスにトゲがあったりと、かっこよさもある、私らしい衣装をいただけてうれしかったです。
――MVの撮影時に印象に残っていることはありますか？
グリーンバックの撮影は初めてでした。前回は違ったので、「え、サンシャインサカエ？」みたいな感じでびっくりしました。スタジオ内に落ち葉が実際に落ちていましたし、SKE48の旗や看板も作ってくださっていて、頑張らなきゃという気持ちになりました。
■「今回は疾走感があって、たくさん走っているシーンも」
――振り付けについてはどうですか？
私が特に見てほしいのはイントロです。みんなが入ってくるときに、細かく立ち位置を決めたわけではないのに、MVでは綺麗な円になっていました。何回も練習して撮り直したので、最初から見てほしいポイントです。1サビの部分は激しく踊っていますが、2サビでは急に全員で同じ動きをして、ミステリアスでかっこいい振り付けになっています。ダンスシーンがたくさん映っているので、細かくチェックしていただけるとうれしいです。今回は疾走感があって、たくさん走っているシーンもあるので、走っているかわいいメンバーを見つけていただけたらと思います。
――森本さんは年齢的にもフレッシュメンバーですが、SKE48の中での自分の立ち位置についてどう考えていますか？
自分の中で明確な立ち位置はまだ見えていませんが、理想としては後輩の憧れになりたいです。13期生の後輩たちが「くるみさんの顔が好きです」と言ってくれることがあって、それがすごくうれしかったです。私自身、先輩に話しかけていただいたり、ご飯に誘っていただいたり、相談に乗ってもらったりすることがうれしかったので、私も12期生や13期生に積極的に話しかけたり、ご飯に行ったりするようにしています。後輩メンバーだけでなく、誰かの憧れになれるようなメンバーになりたいと思います。また、自分は“癒やし担当”と言わせていただいているので、ファンの方に「くるみんに会ったら癒やされる」と思ってもらえるようになりたいです。今所属しているTeamEはパフォーマンスに力を入れているチームなので、そのギャップも感じてもらえるメンバーになれるよう頑張りたいです。
――最後にファンへのメッセージをお願いします。
いつも応援してくださるファンの皆さん、本当にありがとうございます。ファンの皆さんとまだまだ熱く燃えて頑張って、一緒にいろんな夢を見られるように、私もまだまだ自分にできることを全力で頑張っていくので、これからも一緒に楽しみながら、くるみんを応援してくださるとうれしいです。「くるみん、やっぱり自慢の推しメンだな」と皆さんに言っていただけるように、SKE48で全力で頑張るので、これからもよろしくお願いします！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
撮影・取材・文＝野木原晃一
