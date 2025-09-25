BE:FIRST新体制後初表紙の『Rolling Stone Japan』最新号が緊急重版決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが新体制後初めて表紙を飾った『Rolling Stone Japan vol.32』の緊急重版が決定した。

■重版分は10月中旬より全国書店・ネット通販で販売

同誌は9月25日の発売直後から全国書店・ネット通販サービスにて完売が続出し、多くの読者からの増刷の要望を受け、今回の急遽重版決定に至った。

そんな『Rolling Stone Japan vol.32』（2025年11月号）は、BE:FIRSTが表紙＋22ページのカバーストーリーで登場。6人体制となり、初めて雑誌表紙を飾った。ベストアルバム『BE:ST』を起点に、これまで積み重ねてきた4年間の軌跡と、未来へと続く“Emotion Changes Everything”の物語を語り尽くしている。

世界を巡った初のワールドツアーで得たグローバルな視点、不安をも希望に変えていく彼らの揺るぎないエモーション――6人が紡ぐ新しい表現を、完全撮り下ろしのビジュアルとともに凝縮した特集が完成した永久保存版の1冊となる。

■BMSGの現在地と未来図に迫るBMSG設立5周年特集も

さらに、28ページにわたるBMSG設立5周年特集も掲載。代表のSKY-HIとNovel Coreによる濃密対談や、Aile The Shota×REIKOのスペシャルインタビューをはじめ、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、そしてあらたに誕生した「STARGLOW」のRUI・TAIKI・KANONからのメッセージも収録。2021年から彼らを追い続けてきた『Rolling Stone Japan』だからこそ描ける、BMSGの現在地と未来図に迫る。

なお、重版分の販売は10月中旬より全国書店・ネット通販サービスにて開始予定となっている。

メイン写真：Rolling Stone Japan vol.32（発行CEミュージッククリエイティブ）

■書籍情報

2025.09.25 ON SALE

『Rolling Stone Japan vol.32』（2025年11月号）

※重版搬入日：2025年10月中旬より順次（予定）

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

■【動画】BE:FIRST「空」MV