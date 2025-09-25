離婚した元夫との復縁ってあり得るの!?「今、いい人はいるのか？」元夫からのまさかの言葉に元妻は…【作者インタビュー】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、7巻、8巻が立て続けに発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。今回は、横山さんに同業者との交流や、新刊について話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。だが、夫の浮気や義母の非常識な言動などに耐えきれず、ユイはシュウに離婚を認めさせる。
離婚後、シュウは街中でかつての不倫相手・モナと出会う。そこでモナが、ユイから請求された慰謝料を踏み倒すためユイの襲撃を企んでいることを知り、シュウは体を張ってその計画を阻止！実はまだユイにまだ未練があるようで、「今、いい人はいるのか？」というシュウの質問にユイの反応は…!?
――奥様が漫画家(加藤マユミさん)ではありますが、それ以外に、ほかの漫画家さんと交流や親交はありますか？
最近はWebに漫画を掲載して仕事を得ているので、同じような境遇の漫画家との付き合いが多いかもしれません…！
――ほかの漫画家さんから、刺激を受けることもありますか？
もちろんあります！いろんな場所に出かけることは大切ですね。
――先日、「ボスママに徹底的に復讐する話2」も発売されましたよね。おめでとうございます！いろいろ担当されていてすごいなと思うのですが、横山さんは、複数作品を同時進行で制作されるのは苦ではありませんか？
基本的にネーム(ラフ)を描くのが好きなので、そんなに苦痛ではありません。むしろ、もっと原作の仕事を増やせるといいなと思っています。
崩壊していく家族だけでなく、それぞれの思いや絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。本作では、崩壊の行方だけでなく、家族や仲間のよさなどもぜひ感じてほしい。ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
