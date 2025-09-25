平手友梨奈のありのままを映し出すドキュメンタリー番組最終回がエムオン!でオンエア

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平手友梨奈の“As I Am（＝ありのままの自分）”を映し出すドキュメンタリー番組『As I Am-平手友梨奈、気のむくままに-』の最終回となる＜#3＞が、9月28日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。

■3ヵ月連続放送の最終回は平手友梨奈初ワンマンに完全密着！

3ヵ月連続放送の最終回となる＜#3＞は、8月21日に開催された初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』のリハーサルから当日の舞台裏までを完全密着し、アーティストとしての音楽活動に迫る。ボイストレーニングやダンスの振り入れなど、ライブが形作られていく過程もたっぷり放送。大盛況に終わったライブステージの模様をダイジェストでオンエアする。

さらに、同時期に撮影された新曲「I’m human」のメイキングを特別公開。

決められた台本はない。その瞬間、やってみたいと思ったことを気のむくままに。

デビュー10周年を迎えたアーティスト・平手友梨奈のこれまでの歩み、そして“今”を映し出す1時間をぜひチェックしよう。

■番組情報

MUSIC ON! TV『As I Am -平手友梨奈、気のむくままに-』＜#1＞

09/28（日）20:30～21:00

＜番組内容＞

平手友梨奈の“ありのまま”を切り取るロングインタビュー。グループ時代から彼女を撮り続けてきたディレクターがインタビュアーとなり、過去から現在を振り返る。5月に出演した『JAPAN JAM 2025』や、8月に開催されるワンマンライブなど、アーティスト・平手友梨奈としての音楽活動への想いや、最近興味があること、これから挑戦してみたいことなど、パーソナルな話題まで、この番組だから聞ける深掘りトークは必見だ。

MUSIC ON! TV『AsIAm-平手友梨奈、気のむくままに-』＜#2＞

09/28（日）21:00～22:00

＜番組内容＞

彼女の「海外旅行に行きたい」というひと言から始まった1週間の海外旅に密着。舞台はベトナム・ハノイ＆ホーチミン。念願の古着屋めぐりやローカルなベトナムの街や市場を散策。事前に旅の工程は組まずに、その瞬間の“気のむくまま”に進行。笑顔溢れるベトナム旅を楽しみにしよう。

MUSIC ON! TV『AsIAm-平手友梨奈、気のむくままに-』＜#3＞

09/28（日）22:00～23:00

再放送：10/23（木）23:00～24:00

＜番組内容＞

アーティストとしての音楽活動に密着。8月21日に行われる初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE ”零”』に向けたリハーサルの模様や当日の舞台裏に迫る。

【関連番組】

MUSIC ON! TV『平手友梨奈特集』

9/28（日）20:00～20:30

再放送：10/23（木）22:30～23:00

■リリース情報

2025.08.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I’m human」

■【動画】平手友梨奈「I’m human」MV

■関連リンク

番組詳細ページ

https://www.m-on.jp/program/detail/as-i-am-2507/

平手友梨奈 OFFICIAL SITE

https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yurinahirate/