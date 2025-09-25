ÌÀÆü¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¶î¤±ÂÅ¸³«¤ÈÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿¡È¾®ÄÅ±Ç²èÉ÷¡É¤Î¶õµ¤´¶¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè129²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÂè129²ó¡Ê2025Ç¯9·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤·¤ß¤¸¤ß¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù
¡¡ÃÇ¤¸¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤êÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±Â¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Â¿·¤ÊºÇ½ª½µ¤À¡£
¡¡Ãæ±à¥ß¥ÛÀèÀ¸¡¢¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ï½µ6¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï½µ5¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¹É®¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½µ6¤Î´¶³Ð¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤¢¤È1½µ¤¢¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤ò¡¢Ì±Êü¤À¤ÈºÇ½ª²ó¤ò±äÄ¹ÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢NHK¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡1988Ç¯10·î¡£2Ç¯¤«¤±¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¸«¤ë¡£NHK¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡¿ó¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼çÂê²Î¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤¬Î®¤ì¡ÊÂè128²ó¤ÇÄ¾¤·¤¿²Î»ì¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¸ÍÉôÍ³»Ò¡ÊÀ¼¡§¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥¯¡¢¶»¤ÎÃæ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥Û¥«¥Û¥«¤·¤Æ¤ë¤è¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥å¡¼¥ê¥ª¤Ç¤ÏÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤äÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¡¢ÇôÃ«¡ÊÅÄÃæ½Ó²ð¡Ë¡¢¥¢¥¥é¡ÊóîÆ£Í§¶Ç¡Ë¤¬¡£µÊÃãÅ¹¤Ç¤Ï¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤È¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¤À¤¤¤ÖÏ·¤±¤¿¤¤¤»¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬¡£¹â¶¶¤ÈÂç¿¹¤ÎÏ·¤±É½¸½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Á¯¤ä¤«¡£
¡¡¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤â»Å»ö¾ì¤Ç¡ÖÌø°æ¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤ÎÉ¡ÊÌÚ¸¶¾¡Íø¡Ë¤Ï¿ÅÅ°»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¿ó¤µ¤ó¤¬µ²¤¨¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ï¤Þ¤¿Î¹¤Î³Ê¹¥¤ÇÅÅµ¤²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¾¯Ç¯¡ÊÌÚÂ¼Í¥Íè¡Ë¤¬´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¡Ö¤Á¤¬¤¦¡¼¡¼¡×
