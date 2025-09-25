Photo: Daisuke Ishizaka

速ければ速いほど、未来を先取れる。

最近のPCゲームって、映像・サウンド・演出のクオリティって飛躍的に上がっています。

でも、それと共に気になり始めたのが…ロード時間。リッチなビジュアルのゲームや多人数参加型のオンラインゲームなどでは、PCのスペックが影響して、データ読み出しのためのロード時間がどうしても発生してしまいます。

その「待ち時間」が挟まることで、ゲームへの没入ができなくなってしまう…。そんな悩みを打ち明けてくれたのが、ギズモード・ジャパンの動画制作担当であり、編集部一のゲーマーである中橋。

Photo: Daisuke Ishizaka

ゲーム世界に没入していたのに、ロードが挟まるとモチベーションがログアウトしてしまうんですよね…。集中力が切れますし、時間も待つ。だからこの時間にメシを口に運ぶか…。と、どんどん没入感から離れていって、ゲームが置き去りに…悪循環です。

PCデスクにメシを置くのをやめてください。

と、思うのですが、中橋くんがご飯を食べてしまうのもすべてロード時間が悪いのです。

なので、今回はそんなロード時間を減らしてくれるかもしれない、超高速SSD「WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD」をゲーマー＆動画クリエイターの観点でレビューしてもらいました。

果たして「ロード時間メシ」は無事に止められたのでしょうか？

業界トップクラスの性能を持つ「WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD」

Photo: Daisuke Ishizaka

まず、WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSDのどこがスゴイのか？

見た目だけでは伝わりにくいところではありますので、数字（スペック）を見てみましょう。

一般的なSSDの速度は、外付けのエントリーモデルで500MB/秒、ちょっといいヤツで1,000MB/秒くらい。一方M.2の内蔵SSDでは、3,000MB〜5000MB/秒。PCIe Gen4x4対応の高性能モデルでは一気に7,000MB/秒クラスと、めちゃくちゃ高速。いい時代ですねー。

じゃあ、WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSDは？ はい、最大14,900MB/秒です。

バトルマンガの戦闘力インフレかよ…。桁違いの速度でにわかには信じられませんが、そこには理由もあります。

WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSDは最新のPCIe Gen5x4規格に対応したSSDで、前世代のPCIe Gen4x4と比べてデータ転送速度と帯域幅が約2倍に向上。

性能を引き出すには、同じくPCIe Gen5x4に対応したマザーボードが必要となりますけど、環境さえそろえば、ゲームプレイや動画制作、AIアプリなどでも、超高速の読み出し・書き込みが期待できるってわけです。

ベンチマークから伝わってくる「最新SSDのリアル」

Photo: Daisuke Ishizaka

「最大14,900MB/秒？ 実測値を見るまで僕は信じません」

と、WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSDを組み込んだPCを前にした中橋くん。いきなり転送速度を計測するベンチマークソフトを回し始めました。

たしかに、いくら速いといっても"それ規格上の話でしょ？"みたいに思いがちですよね。さて、では定番のベンチマークソフトでの結果は…

速ッ！ 笑うわこんなの

それが歓喜から来るのか、規格外のレベルを見せつけられた恐怖由来かはわかりませんが、ベンチマークは公称値に肉薄した数値をマーク。この速さ、ホンモノです。

せっかくなので、もっと具体的にWD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSDのスペックを詳しく説明しますね。

・ 読み出し最大14,900MB/秒／書き込み最大14,000MB/秒 ・2,300,000 IOPSを超える最大ランダム書き込みパフォーマンス（1秒間に約230万回のランダムな書き込み処理を実行できる性能） ・最大2,400 TBW（書き込み可能な総データ量／4TBモデル）の耐久性 ・平均動作電力は7W以下。前世代のPCIe® Gen 4ドライブと比較して2倍の電力効率 ・5年間の製品保証 ・容量は、1TB、2TB、4TB、8TB（8TBのみ年内発売予定）の4種類

といった感じ。速度も早けりゃ耐久性も電力効率もトップクラス、さらには保証も手厚いと、スペックでぶん殴ってくるスペシャルな1台となっています。

高速さで得るゲーム体験の底上げ

Photo: Daisuke Ishizaka

スペックに驚愕したところで、実体験ではどう変わるのか？ 彼には『サイバーパンク2077』をプレイしてもらいました。さて、そのフィーリングは？

当然ですが、起動からプレイまでどこまでいってもスムーズですね。この快適さから、すでにSSDが当たり前としてゲームが作られているのが実感できるなぁ

今やゲームのインストール先はSSDがマスト。ゲーム体験の快適化には、グラボやCPUだけでなくストレージ性能の向上も貢献しているんですね。

今回は『サイバーパンク2077』で試してみましたが、読み出しの高速化技術に対応していないタイトルでは、より実感できる効果が出てくると思います。たとえばプレーヤーが別のエリアに移動する時も、ロード時間のストレスが減って没入感も失われませんし、目的地に速く着くわけで…メシ食ってる場合じゃない

今回、MMORPGのベンチマークも回してみましたが、ひと世代前の「WD_BLACK SN850 NVMe™ SSD」と比較しても20%ほどロード時間が高速化していました。ロードが頻繁に入るゲームだと、よりその効果が実感できますね。

他にも、プレイ動画をキャプチャしたり配信だって人気じゃないですか。ゲームと同時にストレージに負荷がかかると、さらにSSDの速度が効いてくる可能性はありますよね

つまり、高速なSSDには、新しいゲームも、古いゲームも、ゲームを中心としたコミュニケーションも、ゲーム体験をトータルで引っ張り上げてくれる地力があるんですね。

4K動画の転送も爆速保存

ギズモード・ジャパンのYouTubeチャンネルで動画制作を担当している中橋。普段取り扱うデータは膨大なようです。

2〜3時間の動画撮影データだと50GBから100GBくらいです。展示会の取材など1日がかりの撮影になると200〜300GBにもなるので、データは大きくなりがちですね。

大容量データの保存先としての使用感はどうでしたか？

爆速です。23GBあったデータが5秒前後でコピーできたんですよ。元々使っていたSSDだと同じ容量でも1分30秒はかかっていたので、かなり違いますね。書き込み時間で、別のことをさせる暇すらくれないので、作業への集中力を維持できるのがありがたいです。 1分30秒だと絶妙な待ち時間なのでメールも返せないし、ご飯を食べるか、スマホをいじるくらいしかできないんです

実際、動画制作で使ってみるとどうです？

編集後には、プロジェクトファイルや利用した素材などをまとめた巨大なファイルをバックアップするのですが、WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSDへはあっという間にすっ飛んでいってくれます。おかげでその後の作業や、就業後のゲームなど、次やることまでのロスタイムまでも格段に短くなりました

そして、読み書き速度が速くなることによってストレスを減らせるとも感じたようです。

動画編集の場合は、データの読み出しや書き込みの待ち時間がちょこちょこ発生して細かいストレスが多いんです。そういった精神的なダメージが一掃されるな、という実感はあります

今買うなら、最新で高速なものを選ぶのがメリット大

Photo: Daisuke Ishizaka

こうしてゲームではロード時間短縮から、没入感や快適さの向上へ。仕事でも、データコピーで圧倒的な実力も見せつけてくれた高速SSD「WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD」。

最大14,900MB/秒、桁違いの速度は現在のゲームも快適さが担保されていますし、将来的にゲームの要求レベルが高まったとしても、十分応えられるポテンシャル。また、8K動画やローカルAIが当たり前になっても、データのやり取りで足を引っ張られる心配もありません。

ある意味、高速なSSDは、効率と快適さを先取りできる、最も身近で確実なアップグレードといってもいいのかも。

そんな未来を見越した時に選ぶべき、速くて良いSSD「WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD」。最速クラスのメリットを、ぜひ、いち早く。

メリットですか？ ゲーム、仕事、食事とメリハリが付いたおかげでメシがうまいです

…メシもうまくなるそうです。現場からは以上です。

Source: WD_BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD