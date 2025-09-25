映画『恋に至る病』より長尾謙杜×山田杏奈×Saucy Dog石原慎也スペシャルインタビュー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

長尾謙杜（なにわ男子）と山田杏奈がW主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）より、長尾謙杜、山田杏奈、Saucy Dogの石原慎也が本作について語り、自身の性格や素顔にも迫るスペシャル3ショットインタビュー映像が解禁となった。

■Saucy Dogが歌う主題歌を、長尾謙杜×山田杏奈が絶賛！

まずはじめに主題歌「奇跡を待ってたって」を聴いた印象について、本作で内気な性格だが芯のある宮嶺を演じる長尾は、「歌詞を見たときに映画の内容がすっと入ってきて、改めて主題歌を通してこの映画を語ってくれているような感じがしました。僕たちも撮影の日を思い出しました」とコメント。

クラスの人気者だが、実は裏があるヒロイン・景を演じる山田は、「初めて楽曲を聴いたときに、『撮影頑張ったね』と言ってもらえたような気がしました」と語り、石原の歌声に心を強く動かされたことを明かした。主演のふたりから絶賛の声を聞いた石原は、「うれしいです。とても素敵な映画で、曲も含めて映画がきちんと締まるように作りたいと思っていたので、いい感じにできたんじゃないかなと思います！」と楽曲への手応えを語った。

■石原慎也が明かす楽曲制作秘話

長尾と山田が、キャストの目線で気になっていた質問として、一般的に楽曲を制作するときと、主題歌として楽曲を提供するときの作曲スタイルの違いを尋ねると、石原は「主題歌として楽曲を提供するときは、作品のストーリーがあるからそれを邪魔したくないし、ストーリーに合わせたいと思っているので、先に絶対原作や脚本を読ませてもらっています」と、原作に忠実に進めていくスタイルだと告白。一方で楽曲提供ではない形で曲を作るときは、「自分で新しくストーリーを作って書かないといけないから、また別の大変さがあります」とふたつの違いについて語った。

山田から主題歌「奇跡を待ってたって」の制作過程について聞かれると、石原は「今回に関してはギターのリフが先に思いついていて、“このリフ使いたいな。絶対合うんだけどな”と思って、そこからAメロの歌詞を考えました。以降は基本的に歌詞が先で、最後まで仕上げていきました」と楽曲制作の貴重な裏側を語った。

■主演ふたりが気に入った歌詞とは？

主題歌「奇跡を待ってたって」の中で、主演ふたりのお気に入りの歌詞のフレーズについて聞くと、“羽が生えただけの塊になった””というサビ前のフレーズを挙げた長尾。それに対し石原は、「羽が生えただけの塊って、怪物や化け物というふうにも見えるじゃないですか。その生き物と生き物ではないものの間を表現したかった」と、歌詞に込めたきめ細やかな工夫を語り、長尾を唸らせた。加えて楽曲について山田は、「全体を通してこの映画は“蝶”がキーワードになっているんですが、直接表現せずともそれが伝わってきます」と、本作のモチーフのひとつとも言える“蝶”について言及。劇中シーンを彷彿とさせる歌詞の一つひとつが非常に印象深い楽曲の続きは、ぜひ映画館でチェックしよう。

■内気な主人公を演じた長尾、実は超ポジティブなアウトドア派

最後に、長尾演じる“内気だけど自分の気持ちに真っ直ぐな宮嶺”と、山田演じる“明るくて人気者だが裏がありそうな景”、自分はどちらに近いか？というクエスチョンに対し、石原が「（宮嶺）望かな…。人見知りなんで実は…」と回答すると、「私もです」と石原に同意する山田。それに対し長尾は、「内気ではないし、どちらかというと景かな…家で映画やドラマを観ていても外に行きたくなっちゃいます」とアウトドア派の回答。「前から決まっていた予定だったら、そこに向けてマインドを持っていけるけど…」と、インドア派の山田が返すと、長尾は、「布団に入って寝るときに、“今日一日このままで終わっていいのかな？”って考えるんですよ。出かけたら違う人生が待っているかもしれない！」というポジティブな意見に、インドア派なふたりも「確かに」と納得の様子だった。

主題歌の魅力から制作秘話、キャストの素顔まで盛りだくさんのスペシャル3ショットインタビュー映像を楽しみつつ、この秋、最もピュアで刺激的なラブストーリー映画『恋に至る病』の続報にもぜひ注目しよう。

■映画情報

『恋に至る病』

10月24日（金）全国公開

出演：長尾謙杜 山田杏奈

醍醐虎汰朗 中井友望 中川翼 上原あまね 小林桃子 井本彩花 真弓孟之（AmBitious）／ 忍成修吾 河井青葉 ／ 前田敦子

監督：廣木隆一

脚本：加藤正人 加藤結子

原作：斜線堂有紀『恋に至る病』（メディアワークス文庫／KADOKAWA刊）

配給：アスミック・エース

(C)2025『恋に至る病』製作委員会

■関連リンク

『恋に至る病』作品サイト

https://koiniitaruyamai.asmik-ace.co.jp/