いきものがかり、アニメ『キングダム』OPテーマ「生きて、燦々」リリース決定

いきものがかりが、12月10日にTVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマに書き下ろした新曲「生きて、燦々」をCDリリースすることが決定した。なお、配信リリースは、10月12日スタートとなる。

■『キングダム』の壮大で勇敢な世界観に寄り添った楽曲

2026年3月にデビュー20周年を控えた、いきものがかり。来たるアニバーサリーイヤーの活動に期待が高まるなか、ニューシングル「生きて、燦々」のリリースが決定した。

2006年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で連載がスタートした原泰久の大人気漫画『キングダム』が原作の本TVアニメは、春秋戦国時代の中国を舞台に、それぞれの正義・信念を胸に命がけで戦う人々の群像劇。

新曲「生きて、燦々」は、そんな『キングダム』の壮大で勇敢な世界観に寄り添った楽曲となっている。曲を水野良樹が、編曲を島田昌典が担当。力強い歌詞が綴られた真っすぐな楽曲に注目だ。

■ジャケットは『キングダム』作者・原泰久が描き下ろし

完全生産限定盤・通常盤ともにジャケット写真は漫画『キングダム』作者である、原泰久が描き下ろしたスペシャルなイラスト。デビュー当時から親交のある2組の念願のコラボレーションとなっている。

12月10日にリリースとなる「生きて、燦々」シングルCDには、2025年春に行われたツアー本編内で各会場で収録したファンのコーラスを収録した「生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-」も収録。

完全生産限定盤には、原泰久書き下ろしジャケットを存分に楽しめるB2ポスターや、ツアーファイナルの横浜アリーナ公演で「生きて、燦々」パフォーマンス時の演出でも使用された銀テープを「生きて、燦々」特別仕様で付属。ツアーに参加したファン、キングダムファンはマストバイな豪華内容になっている。

また、期間内に「生きて、燦々」のCDを予約した人を対象に、完全生産限定盤に封入のB2ポスター、もしくは通常盤封入のブックレットのクレジット欄に名前を印字するキャンペーンをスタート。9月25日から10月19日23時59分までにSony Music Shopで対象商品をカートに追加後、購入手続きに進むと、特典に印字する名前を登録できる。

■リリース情報

2025.10.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「生きて、燦々」

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「生きて、燦々」

■関連リンク

アニメ『キングダム』公式サイト

https://kingdom-anime.com/

予約リンク（名前クレジット掲載キャンペーン）

https://erj.lnk.to/3Bfju9

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com

