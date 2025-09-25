「日経225ミニ」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限4459枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4459枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4459( 4459)
ソシエテジェネラル証券 1712( 1712)
SBI証券 3613( 1473)
楽天証券 1861( 869)
松井証券 382( 382)
三菱UFJeスマート 387( 333)
マネックス証券 306( 306)
日産証券 295( 295)
フィリップ証券 99( 99)
バークレイズ証券 47( 47)
インタラクティブ証券 38( 38)
JPモルガン証券 18( 18)
ドイツ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 6( 6)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 133( 133)
ソシエテジェネラル証券 124( 124)
フィリップ証券 69( 69)
マネックス証券 25( 25)
SBI証券 100( 22)
楽天証券 34( 18)
ドイツ証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 31( 9)
松井証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 95846( 95846)
ソシエテジェネラル証券 54266( 54266)
SBI証券 55909( 25461)
楽天証券 30578( 19120)
松井証券 15417( 15417)
バークレイズ証券 10690( 10690)
サスケハナ・ホンコン 6513( 6513)
日産証券 5417( 5417)
JPモルガン証券 4926( 4926)
ゴールドマン証券 4315( 4269)
三菱UFJeスマート 7554( 3754)
ビーオブエー証券 3664( 3664)
マネックス証券 3115( 3115)
フィリップ証券 1347( 1347)
モルガンMUFG証券 806( 800)
東海東京証券 688( 688)
シティグループ証券 629( 629)
インタラクティブ証券 437( 437)
ドイツ証券 367( 367)
大和証券 192( 182)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
