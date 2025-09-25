阿部寛、10年ぶりの“惨めな男”にニヤリ 観客の上々な反応に「これからどんどん増やして行こうかな」
俳優の阿部寛が25日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）の公開前夜祭イベントに登壇した。
【写真】身長差がカワイイ！対照的な衣装で登場した阿部寛＆芦田愛菜
阿部は「最近、僕カッコいい役が続いていて、ひさびさにこんな惨めな男をやったんですけど、どうでしたかね？」と観客に確認すると大きなリアクションが。阿部は「この撮影は1年ほど前にやってたんですけども、現場で監督に相談しながら、いろんな人に助けてもらいながらやってました」と振り返った。
観客からの感想には「皆さんが見たかった阿部寛がそこにいます」という内容もあった。阿部は「惨め感じなのは、ここ10年ぐらいやっていなかった」と振り返り、ファンからの上々な反応を知ると「これからどんどん増やして行こうかな」とご満悦だった。
本作は、第36回山本周五郎賞の候補にもなった浅倉秋成氏による同名小説（双葉文庫）が原作。主演は阿部寛。演じるのは、大手ハウスメーカーの営業部長・山縣泰介。ある日突然、SNS上で“殺人事件の犯人”として個人情報を晒され、炎上の渦に巻き込まれていく。
事の発端は、泰介のものと思われるSNSアカウントから、女子大生の遺体画像が拡散されたこと。まったく身に覚えのない投稿によって殺人犯に仕立て上げられた泰介は、家族も仕事も守ろうと必死に無実を訴えるが、ネットは瞬く間に“炎上”状態に。匿名の群衆が個人情報を暴き、日本中から追われる逃亡生活が始まる。
イベントには、芦田愛菜、藤原大祐、長尾謙杜（なにわ男子）、夏川結衣、山田篤宏監督も参加した。
