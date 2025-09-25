「TOPIX先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8121枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8121枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8121( 8121)
ソシエテジェネラル証券 5089( 5089)
ゴールドマン証券 2437( 2237)
バークレイズ証券 1881( 1881)
JPモルガン証券 1685( 1685)
ビーオブエー証券 1359( 1359)
モルガンMUFG証券 733( 733)
シティグループ証券 260( 260)
BNPパリバ証券 144( 144)
UBS証券 143( 139)
SBI証券 165( 99)
サスケハナ・ホンコン 88( 88)
日産証券 72( 72)
HSBC証券 31( 31)
インタラクティブ証券 29( 29)
野村証券 24( 24)
大和証券 31( 23)
フィリップ証券 21( 21)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 26( 20)
光世証券 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース