なにわ男子・長尾謙杜、映画ネタバレ気にして季節の話題 パンキッシュなスタイリングで登場
なにわ男子の長尾謙杜が25日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）の公開前夜祭イベントに登壇した。
【写真】カッコイイ！革ジャンスタイルで登場した長尾謙杜
長尾は、革ジャンに短パン、ブーツというパンキッシュなスタイリングで登場。ネタバレ厳禁の作品で「あまりネタバレをしたらダメなので、スタッフさんから『あまりしゃべらないで』と。あまり言うとネタバレになってしまうのであれなんですけども」と注意を受けたことを明かして笑わせる。その上で「少しずつ涼しくなってきてる日に、皆さんが体調崩さず、たくさんの方が集まってくださったのが、まずそれだけでうれしいなと思います」と会話の中で無難な話題として知られる季節の話題を出してファンに感謝を伝えていた。
本作は、第36回山本周五郎賞の候補にもなった浅倉秋成による同名小説（双葉文庫）が原作。主演は阿部寛。演じるのは、大手ハウスメーカーの営業部長・山縣泰介。ある日突然、SNS上で“殺人事件の犯人”として個人情報を晒され、炎上の渦に巻き込まれていく。
事の発端は、泰介のものと思われるSNSアカウントから、女子大生の遺体画像が拡散されたこと。まったく身に覚えのない投稿によって殺人犯に仕立て上げられた泰介は、家族も仕事も守ろうと必死に無実を訴えるが、ネットは瞬く間に“炎上”状態に。匿名の群衆が個人情報を暴き、日本中から追われる逃亡生活が始まる。
イベントには、阿部寛、芦田愛菜、藤原大祐、夏川結衣、山田篤宏監督も参加した。
