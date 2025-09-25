「日経225先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6139枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6139枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6139( 6087)
ソシエテジェネラル証券 2438( 2438)
ゴールドマン証券 829( 761)
サスケハナ・ホンコン 688( 688)
楽天証券 674( 548)
SBI証券 1012( 523)
バークレイズ証券 480( 459)
日産証券 408( 408)
モルガンMUFG証券 311( 311)
JPモルガン証券 322( 307)
松井証券 286( 286)
ビーオブエー証券 271( 271)
マネックス証券 115( 115)
シティグループ証券 113( 113)
インタラクティブ証券 75( 75)
UBS証券 77( 71)
三菱UFJeスマート 121( 67)
フィリップ証券 57( 57)
HSBC証券 54( 54)
BNPパリバ証券 36( 36)
みずほ証券 15( 0)
大和証券 12( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
日産証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース