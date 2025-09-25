「日経225先物」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万5164枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5164枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15164( 14261)
ソシエテジェネラル証券 9412( 9168)
サスケハナ・ホンコン 3685( 3685)
JPモルガン証券 4810( 1684)
バークレイズ証券 1792( 1653)
日産証券 1423( 1313)
モルガンMUFG証券 1523( 1045)
ゴールドマン証券 954( 768)
楽天証券 646( 646)
野村証券 1172( 631)
SBI証券 2095( 614)
松井証券 505( 505)
三菱UFJeスマート 523( 487)
ビーオブエー証券 1011( 431)
三菱UFJ証券 1285( 305)
インタラクティブ証券 302( 302)
BNPパリバ証券 904( 291)
UBS証券 625( 250)
みずほ証券 479( 173)
フィリップ証券 122( 122)
シティグループ証券 864( 0)
SMBC日興証券 594( 0)
大和証券 458( 0)
ドイツ証券 27( 0)
HSBC証券 27( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
松井証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 101( 1)
UBS証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
