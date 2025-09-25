日本テレビの中島芽生アナウンサー(35)が25日に自身のインスタグラムを更新。今年2月に第1子、第2子となる双子の男児を出産していたことを報告した。

中島アナは「ご無沙汰しております。ご報告が遅くなりましたが、今年の2月に双子の男の子を出産いたしました。そっくりでいて、全然違う2人との毎日は、驚きと感動の連続、そしてとても興味深いものです」と伝えた。

「出産してから2人の命と必死に向き合っていましたら、あっという間に時が過ぎ、気付けば半年以上が経っておりました。驚きです」とつづり、「家族や友人をはじめ、たくさんの方々の助けや励ましのお言葉があったからこそ、ここまでなんとか来られました。本当に感謝しかありません」と周囲のサポートに感謝した。

続けて「一方で、妊娠中から感じていたのは、多胎児に関する情報の少なさです。書籍や記事を探しても不安や疑問は尽きず…。同じように悩む方も多いのではないかと思いました。そこで、私自身の体験や気付きを少しずつ発信し、どなたかの参考になれば嬉しいです。そしてこれからぶつかる壁を、皆さんのお知恵もお借りしながら乗り越えていきたいと思っています」とつづった。

大阪出身の中島アナは、慶大卒業後の2013年に日本テレビ入社。情報番組「シューイチ」や「news every.」などを担当し、23年4月から「news zero」のキャスターを務めていた。

私生活では大のミュージカル好きで、自身のSNSで宝塚音楽学校に挑戦した際の「受験票」を公開して話題に。18年には一般男性との結婚を発表していた。