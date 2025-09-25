文化庁は、閉場したままの国立劇場の再開場を2033年度に目指すと発表しました。2023年の閉場から数えた場合再開まで10年間の空白が生まれることになります。

文化庁は、老朽化などを理由に閉場中の国立劇場について2033年度の再開場を目指すと発表しました。

今回の発表で、当初予定していた2029年度の再開場から少なくとも4年ほど遅れることになります。

国立劇場は、閉場前から民間資金を活用するPFI事業を導入することでの再整備を目指してきました。

しかし、建設費高騰などの理由でこれまで行われた2回の入札では事業選定に至っていません。

先の見通しが立たないまま2023年秋から閉場している国立劇場は、他の劇場を使用して舞台公演を行うなどして活動を続けていますが公演数は減少しています。

長引く閉場が、日本の伝統文化の衰退につながるとして歌舞伎や日本舞踊などの担い手や市民団体らは、早期の再開場を求めてきました。

今年6月、「早期開場に向けた国立劇場再整備を国の責任で早急に行う」という方針が閣議決定されたことを受け、9月24日、政府のプロジェクトチームは、これまでの計画を一部改定した新たな整備計画を承認しました。

新たな整備計画によりますと、2025年度中に実施方針などを公表し、27年度に契約を締結、33年度の再開場を目指す、ということです。

文化庁は「引き続き、関係省庁と連携しながら2033年度の再開場を目指し、国立劇場の再整備を進めていく」としています。