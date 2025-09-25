テレビ朝日が25日、都内で東京・有明に来春開業する複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」（TDP）のコンテンツ発表会を行った。同局の早河洋会長（81）が開業日が3月27日であることを伝えた後、オープニングアンバサダーに就任したバイオリニストの高嶋ちさ子（57）とお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が登壇した。

新たなエンタメ施設の誕生に、伊達みきお（51）は「漫才やコントなど生のライブができるホールができることはうれしい」とコメント。高嶋は「ここの施設も利用して老若男女を一網打尽したい」と自身のコンサートのさらなる集客を狙う姿勢を見せた。

展開されるコンテンツに同局の大人気アニメ「ドラえもん」に関するものがあることも発表されると、高嶋は「ドラえもん世代ですから」と大興奮。すかさず伊達から「それで今日のび太くんみたいな格好してるんですか」と黄色い衣装をイジられ、即座に「得意なのはジャイアン」と返すやりとりで会場を笑わせた。同施設をどのように使いたいかを答える場面では、富澤たけし（51）が「謝罪会見」とボケて、会場は再び大きな笑いに包まれた。

この日、NEWSの加藤シゲアキ（38）も登壇し、最大1546席の新劇場「EX THEATER ARIAKE」のこけら落とし公演で、クリエーティブプロデューサー、原作、脚本を務めることも発表となった。タイトルは「AmberS−アンバース−」で、なにわ男子の大橋和也（28）とtimeleszの寺西拓人（30）がダブル主演し、4月に開幕する。