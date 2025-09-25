【ワークマンの1,900円バッグ】が優秀！「急な雨にも対応」「豊富なポケット」だって♡

毎日使うバッグは、デザインだけでなく実用性も重視して選びたいところ。さらにコスパも優秀なバッグを探しているなら【ワークマン】が狙い目。撥水機能付き、複数ポケット付きのバッグが手頃な価格でラインナップされています。デザインはシンプルなので、いつものコーデに合わせやすいのも魅力。ぜひ在庫があるうちにチェックして。

雨の日も使いやすい！ 撥水機能付きトート

【ワークマン】「ジョイントトートバッグエキスパートエディション」\1,900（税込）

公式サイトにて「急な雨にも対応」と紹介されているバッグ。撥水性のある素材が使われているため、雨の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。ノートパソコンも収納できる大きさで、通勤にもおすすめです。合わせやすいシンプルデザインで、幅広いコーデにマッチするはず。カラーはブラックのほかオリーブも展開。

小物を整理しやすい！ 複数ポケット付きショルダー

【ワークマン】「コーデュラ（R）ショルダーバッグ」\1,900（税込）

スタイリッシュなデザインのショルダーバッグ。公式サイトによると「内側には豊富なポケット」付きで、小物を整理しやすそうです。フラップにはバックルが付いているものの、片手で簡単に開けられる仕様に。ショルダーストラップをはずせばポーチとしても使える優れものです。シックなカーキやブラックに加え、爽やかなアイスグレー・アイスグリーンなど豊富な色展開も魅力。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M