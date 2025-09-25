¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡È¼ó°Ì¥¡¼¥×¡É¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁ°¤ËÎÞ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¡¦¥æ¥á¥¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/25¡Û9·î25Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿ABEMA¤ÇËè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¢¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï20»þ¡Á¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¸µBTS»öÌ³½ê½êÂ°¡¦¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬ÎÞ
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿Íµ¤¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥æ¥á¥¤Ë¤â¹ñÆâ³°¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤«¤é10½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëßõÎõ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢º£Ìë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤À16¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¿·¶Ê¤Î¡ÖBrat Attitude¡×¤È¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤òÈäÏª¡£¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎý½¬À¸Æ±»Î¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¸õÊä¼Ô¤ò2¿Í¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ê»ëÄ°¼Ô¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖBrat Attitude¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥æ¥á¥¤â¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¥æ¥á¥¤È¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¤¬Â¿¤¯É¼¤ò½¸¤á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¤â¿©¤¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤¬ÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥æ¥á¥¤È¥¸¥¢¥Ï¥ª¤Î2¿Í¤¬¸õÊä¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¥æ¥á¥¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ìë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡É¤Ë¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÅÀ¿ô¤Ç1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤é¤âÎÞ¤òÎ®¤¹¤Ê¤É¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤È¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÏÃÂê¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ëK-POP³¦¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢º£Ìë8»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤Î¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û