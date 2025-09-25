松井珠理奈、“お腹チラリ”の衣装に視線集中「ドキッとした」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】元SKE48の松井珠理奈が8月16日、自身のInstagramを更新。お腹がチラリと見えた衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】松井珠理奈、お腹チラリの衣装姿
松井は「おなかちらり」とつづり、大阪の梅田蔦屋書店で開催された2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）発売記念イベントの衣装を公開した。黒のパンツに黒のジャケット、赤のトップスを合わせたコーデで、美しいウエストを披露した。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「セクシー」「似合ってる」「ウエスト細い！」「あざとい」「何でも似合う」「美人さん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松井珠理奈、美しいウエストを披露
