Aぇ! group佐野晶哉、スーツ姿で年下ビジネスマン役熱演「Oggi」ソロ初登場
【モデルプレス＝2025/09/25】Aぇ! groupの佐野晶哉が、9月27日発売の『Oggi』（小学館）11月号にソロで初登場。人気連載「スーツ男子」で、“職場で働く後輩役”を熱演した。
2024年7月号にはグループ全員で出演し、話題を呼んだAぇ! group。今回は、佐野がソロで初登場する。2026年前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演も決定するなど、演技力の高さに定評のある佐野。そんな佐野が、あなたと同じ職場で働く後輩役という設定を熱演した。身長180cmとスタイル抜群の佐野が演じるストーリーとは。
「同じ部署で働く佐野くんは、努力家でバイタリティが高く、いつも前向きな姿勢で社内の人気者。教育係として時には厳しく指導するも、あなたを慕って子犬のような笑顔を向けるかわいい後輩。クライアントの打ち合わせで出かけようとすると、『先輩、午後は雨予報だから傘を持って行ってくださいね』という気配りができ、仕事でも佐野くん指名の案件が増えるなど日々頼もしくなっていく姿が誇らしい。そしてある日、急遽、提案書の修正が必要となり、ひとりで残業をしていると、佐野くんから食事のお誘いが…」
カメラの前に立った瞬間から、「スタイルがいいので、ビジネススーツが映えますね！」と撮影チームから好評だったという佐野。切れ長の瞳からは色気があふれるカットや、設定さながら子犬のような笑みを浮かべるなど、さまざまな表情を魅せ、撮影中は終始にこやか。時にツッコミで笑いをとりながら現場を盛り上げた。今回は、残業中の先輩へのデートの誘いだったが、「佐野さんならばどうアプローチする？」という質問に返ってきた答えとは。 （modelpress編集部）
◆Aぇ! group佐野晶哉「Oggi」ソロ初登場
◆佐野晶哉、ツッコミで現場盛り上げる
