【LET IT DIE: INFERNO】 12月4日 発売 価格： 通常版3,850円 デラックス版6,270円 アルティメット版8,690円

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、イベント「東京ゲームショウ2025」にて、プレイステーション 5/Steam用サバイバルアクション「LET IT DIE: INFERNO」の試遊展示を実施している。本稿では早速試遊してきたので、その模様をお届けする。

会場では美女と同じ部屋に閉じ込められ、ダメージを受けると電流が流れる椅子に座って試遊可能。試遊は約20分間で、体験した人にはサングラスがプレゼントされるほか、電流機能を付けてプレイした人は追加でTシャツがもらえる。なお、電流機能についてはプレイ開始前に誓約書にサインする必要がある。

それでは早速レポートに入る。

「LET IT DIE」シリーズ最新作はローグライクサバイバルアクション！

本作は、12月4日発売予定のサバイバルアクションで、「LET IT DIE」シリーズの最新作。ローグライトとなっており、スタート位置や出現アイテムが毎回変化する“超絶デンジャラス空間”「地獄門」で物資を集めることとなる。「地獄門」は自然と人工物が混在するカオスな場所で、異形の敵「イユーズ」が待ち受けている。プレイヤーは一定時間生き残り、マップを進めて脱出を目指すこととなる。

【地獄門の様子】

死亡すると肉体が朽ちた後に脊椎だけが強制射出。拠点へと帰還することができる。しかし、出撃時に持っていた物資や装備だけでなく自身の身体（ボディ）までロストするハードコア仕様となっている。ただし、倉庫に入れているアイテムやマスタリー、プレイヤーレベル（レイダーランク）、ゲーム内通過（キルコイン）はロストしない。なお、地獄門には自分以外のプレイヤーもおり、倒すと物資を奪える。

プレイヤーの強化に関しては、資源（スピリチウム）を地獄門から持ち帰ることで強化可能。スピリチウムでボディのランクが上がると装着することで追加能力を得られる「コア」を獲得できる。コアには、特定の壁を登ったり、必殺技（デスブロウ）の発動回数上昇、回避行動（ステップ）の回数上昇などの新技能が用意されている。

また、探索の報酬としてコアとは別に「マスタリーポイント」も存在。「マスタリーポイント」を使うことでスキルツリー（ボディマスタリー）を開放できる。ボディマスタリーは死亡してもロストしないので、繰り返し探索することで次第にプレイヤーが強くなっていくのが醍醐味のようだ。

【Let it Die: Inferno - Announce Trailer | PS5 Games】【イントロダクション】

――覚悟はいいか、命知らずの冒険者よ――

大厄災後に突如出現した、巨大な穴『地獄門』。時空が歪み、異形の融合体が蠢く奥底には、世界を支配できる秘宝『死神の目』が眠っているという。

これを狙うは、超巨大企業グループ『ヨツヤマ』。圧政を敷く奴らに『死神の目』を奪われれば、世界は破滅する。

だが、恐れるな。あなたは不死の冒険者『レイダー』だ。高度1万メートルから地獄へ飛び込め。死んだら身体を入れ替え、殺戮ロードを駆け抜けろ。

孤独な戦いではない。レジスタンス組織『レイダー協会』では、喪服の受付嬢、隻腕の老婆、天狗仮面の親父、美女レイダー…クールでイカれた仲間たちがあなたを待っている。

さあ、どうする？ 世界を救うか？ 永遠に地獄を彷徨うか？ あるいは仲間に殺されるか？

すべてはあなた次第だ。死神からの挑戦に勝利し、地獄の底から未来を掴め！

約20分の試遊でハードさを実感！ お尻も痛い

試遊でプレイできるのは地獄門への出撃1回分。物資を集めながら脱出を目指していくこととなる。

プレイできるキャラクター（ボディ）は、能力のバランスが良いオールラウンダーの「ティモシー」と、基礎攻撃力が高めに設定されたアタッカーの「パール」の2体。筆者はオールラウンダーの「ティモシー」でプレイした。

試遊では「ティモシー」は、右手に大型ハンマーのようなもの、右手に釘バットのようなものを持っていて、大型ハンマーは振るのが遅い分高威力、バットは振りが早い分控えめない威力となっていた。

「ティモシー」

「パール」

装備のバランスが良くプレイしやすかったが、プレイヤーのスタミナが少なく、攻撃を受けるとひるみやすいため、敵が2体以上になるとかなり厳しい戦いになった。脱出については敵を倒したりすることでポイントがある程度溜まると、エスケープポッドが出現。エスケープポッドまで行きインタラクトすることで脱出できるのだが、筆者の場合は5体くらいの敵に囲まれて死亡した。

ゲームの操作感やシステム周りはハードなアクションゲームといった趣で、少ないスタミナを管理しながら、敵の攻撃を避け、隙を見つけて攻撃を叩き込むといった楽しさがあった。敵毎にモーションが異なるので、動きを覚える楽しさもありそうだ。

余談だが、試遊ではダメージを受けると椅子に電流が流れるので、次第にダメージを食らうと筆者自身の体がこわばるようになった。美女と同じ部屋ではあったものの、そちらを気にする余裕は全くなかった。かなり必死にプレイしていたものの、脱出できなかったのは悔しい。

なお、電流無しでもプレイできるので痛いのが苦手な方などは電流無しをオススメする。ゲーム自体はかなり面白かったので、ハードなアクションが好きな人には是非オススメだ。今後の情報に期待したい。

筆者がプレイしている様子

他の方がプレイしている様子。プレイ中は横のお姉さんを見ている余裕はなかった

試遊エリアの横ではプレイ映像がリアルタイムで放映されている

ビリビリ特典のアンクル・デスデザインのTシャツ

試遊特典のサングラス

