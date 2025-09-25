M!LK曽野舜太、次なる目標は“気象予報士”きっかけはSnow Man阿部亮平 頑張れる理由にグループの存在「恩返しをしたい」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/25】M!LKの曽野舜太（その・しゅんた／23）が、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（9月6日@さいたまスーパーアリーナ）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、ランウェイの感想や挑戦したい秋冬ファッション、さらには現在目標としている気象予報士についてなど語ってもらった。
【写真】M!LK曽野舜太のユニークコーデ
2002年5月3日生まれ、三重県出身。俳優として、TOKYO MX『低体温男子になつかれました。』、フジテレビ『コスメティック・プレイラバー』、BS日テレ映画／ドラマ『神様のサイコロ』など多くの作品に出演。2022年には持ち前の英語力を活かし、日本テレビZIP!「ベラベラENGLISH 星星the Teacher」でレギュラーに抜擢。また、5人組ダンスボーカルユニット『M!LK』のメンバーとしても活動中。12月6日から『MILK ARENA TOUR 2025-2026 「SMILE POP！」』がスタートする。
◆曽野舜太、初TGCの感想は？
― 今回が初のTGCということで、まずはランウェイの感想からお願いします！
曽野：衣装がすごく可愛いです。帽子とジーンズで同じ素材を使っていたり、羽をイメージした銀色のエクステを付けていたり。コンセプトがしっかり決まったランウェイを歩けて楽しかったです！
― 舞台裏で交流した方はいらっしゃいますか？
曽野：いろんな方とお話させていただいたんですけど、豊田裕大くんとは以前ドラマ（「コスメティック・プレイラバー」）でご一緒してから仲良くさせていただいています。さっきも一緒に「イイじゃん」のTikTokを撮ったり、「最近元気？」みたいな話をしました。
― 秋冬に挑戦したいファッションを教えてください。
曽野：軍物を取り入れたいなと思っています。雪山で軍隊の人が履くような真っ白のパンツを最近買ったので、普段着に落とし込みたいです。
◆曽野舜太、超特急タクヤの“メロい”行動明かす
― 8月にはM!LKも所属するEBiDANによる年に一度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」が開催されました。印象に残っているステージや、エピソードはありますか？
曽野：超特急のタクヤくんの行動が印象に残っています。シャッフルユニットで超特急さんの「Steal a Kiss」という楽曲をやらせていただいて、僕はユーキくんの役、タクヤくんは本人役で、パフォーマンスが終わった後に「本当にお疲れ様。ダンス難しかったと思うけどよくやったよ」って言ってくださって、カッコいい！ってなりました（笑）。イヤモニからの音なので、ファンの方には聞こえなくて、僕らだけに言ってくれたんです。それが本当にカッコよくて、メロかったです！
― スマートな行動に心撃たれたんですね。
曽野：完全に撃たれました〜！
◆曽野舜太“気象予報士”目標に勉強「M!LKに何か恩返しをしたい」
― 俳優業やグループ活動でお忙しいかと思いますが、そんな中、最近は気象予報士を目指して勉強されているそうですね。
曽野：はい！今勉強を頑張っています！
― 気象予報士を目指そうと思ったきっかけがあるのでしょうか？
曽野：Snow Manの阿部亮平さんがきっかけです。ご一緒したとき、立ち振る舞いも全部含めて、気象予報士の資格を持っているのがカッコいいな、僕も背中を追いかけたいなと思ったんです。朝の番組で天気予報をしてみたいというのは昔からの夢でもあったので、それに近づける1歩なのかなとも思っています。
― 現在の勉強法についても教えてください！
曽野：参考書を読んで、過去問を解いたり、気象予報士に関する情報が集まっているサイトで動画を見たりしています。普段から空を見上げることが多くなりました。明日の天気はどうなるんだろうな、こういう雲か！って空を見ながら考えています（笑）。
― 勉強している姿に対して、メンバーの反応はいかがですか？
曽野：「いつも頑張ってるな！」って言われます（笑）。僕は好きでやっていて、無理して頑張っているわけではないんですけど、みんなが褒めてくれるので継続しやすいです。
― 英検準1級や漢検2級なども取得されているそうですね。常に勉学に励んでいる印象ですが、頑張れる理由を教えてください。
曽野：1番はやっぱりM!LKに何か恩返しをしたいなという気持ちです。自分が勉強を頑張って、バラエティ番組に出たり、資格を取っていろんな人に知っていただけたり。それがM!LKに繋がることになると思うんです。
◆曽野舜太の夢を叶える秘訣
― 最後に、夢を追うモデルプレス読者へ向けて、曽野さんが今思う夢を叶える秘訣を教えて下さい。5月のインタビューでは“何か覚悟する時が来た時に、手を差し伸べてくれる人もいると思う。その時に全力でその手を掴む勇気を持つこと”と話していました。
曽野：僕は仲間や周りの環境に恵まれているなと思っています。今のM!LKのメンバーやスタッフさんもそうですし、その方たちのおかげで夢をどんどん叶えていけています。やっぱり誰にでもいつかチャンスは巡ってくると思うんです。それが小さなチャンスか大きなチャンスか分からないけれど、その時にどれだけ本気を出せるか。瞬間最大風速！その一瞬の勢いを、いかに出せるかが大事だと思います。
― 台風のような勢いで活躍し続ける姿をこれからも楽しみにしています！
曽野：台風の目になります！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆曽野舜太（その・しゅんた）プロフィール
2002年5月3日生まれ、三重県出身。俳優として、TOKYO MX『低体温男子になつかれました。』、フジテレビ『コスメティック・プレイラバー』、BS日テレ映画／ドラマ『神様のサイコロ』など多くの作品に出演。2022年には持ち前の英語力を活かし、日本テレビZIP!「ベラベラENGLISH 星星the Teacher」でレギュラーに抜擢。また、5人組ダンスボーカルユニット『M!LK』のメンバーとしても活動中。12月6日から『MILK ARENA TOUR 2025-2026 「SMILE POP！」』がスタートする。
