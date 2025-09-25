木村文乃、素麺アレンジ料理披露「さっぱりしてて美味しそう」「彩り豊か」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の木村文乃が9月25日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】木村文乃、素麺アレンジ料理公開
木村は「季節の変わり目の気圧にやられ食欲がなく作る気力もあまりなく焼きナス素麺なら食べられるかも…とナスをグリルに放りこんで焼けるのを待っていたら欲が湧きあれも欲しいなこれもあったらいいなってこうなりました」とつづり、素麺に焼きナス、トマト、錦糸卵、青菜のおひたしを盛り付けた、冷やし中華風のアレンジ料理を公開した。
また18日に最終回を迎えた主演ドラマ「愛の、がっこう。」について「愛のがっこうはもう終わってしまったけど今も日々感想が止まないことをとても嬉しく思っています。たくさんたくさん愛してくださって本当にありがとう御座いました！！」と視聴者に感謝の言葉をつづっている。
この投稿に、ファンからは「さっぱりしてて美味しそう」「彩り豊か」「料理上手で尊敬」「美味しそう」「ドラマお疲れ様でした」「もうすでに『愛の、がっこう。』ロス」「素敵なドラマをありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
