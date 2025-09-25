“キャラ弁”を作っても、なぜか「味の感想」ばかり → 息子が明かした『驚愕の事実』に母「なにィ～！？」

料理好きな筆者の知人。

子どもにも気合いを入れたキャラ弁を作っていましたが、その反応がイマイチで......？

ひょんなことから明らかになった驚きの理由をご紹介します！

かわいいお弁当の感想は‥？

子どもはキャラ弁を見たことがなかったという事実にショックを受けた知人でしたが、この出来事をきっかけにして考え方が変わったとのこと。

完璧なキャラ弁よりも、毎日楽しくお弁当の時間を過ごしてくれることが一番だと再確認したようです。

「おいしい」の一言は何より嬉しいものですよね！

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。