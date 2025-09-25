インスタグラムを更新

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（JAL）は24日、自身のインスタグラムを更新。超大物との対面に感激していた。

村竹が対面したのは、中央競馬で歴代最多勝を更新し続ける武豊騎手だった。21日のTBS系列の中継でサプライズ登場。花束を持った超大物に、村竹の目は泳ぎ、一気に挙動が怪しくなった。

24日、村竹はこの場面を回顧。インスタグラムで2ショット写真を公開すると、文面に「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂逅しました…まるでスーパーヒーローと出会った少年のような気分で、数日経った今でも夢じゃないかと信じられない程です…」と感激を記した。

村竹は「忘れもしない2022年の日本ダービー 初めて競馬場に足を運んだその地で目にしたのは、見事勝利を飾ったドウデュースと武豊さんの姿でした。それ以来、僕はずっっっっっとドウデュースと武豊さんの虜です。人馬一体となってターフを駆け抜ける姿は、今なお僕の陸上人生における原動力の一つです」とし、「お会いしただけに留まらず、花束とサイン入りのパネル、更にはドウデュースのグッズまで頂いて、本当に、本当に感無量です…」と粋な贈り物ももらったことを明かした。

武豊への愛が炸裂した村竹。「これだけでなく書きたいことは山ほどあるのですが、本当に止まらなくなるのでここまでで…」「お忙しい中阪神から駆けつけていただきありがとうございました これからも、いつまでもその勇姿を追い続けたいです！ 本当に忘れられない瞬間です！」と3日前の出来事にもかかわらず、いまだ感動していた。



