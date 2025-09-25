『不器用な先輩。』メインビジュアル第2弾＆メインPV第2弾公開 放送・配信情報も発表
テレビアニメ『不器用な先輩。』のメインビジュアル第2弾とメインPVが25日、公開された。あわせて放送・配信情報が発表された。
【画像】背中合わせの鉄輪と亀川！メインビジュアル第1弾
本作は、人付き合いが苦手で社内で怖がられてるOL鉄輪梓と真面目な新入社員の亀川侑、2人の不器用だけど一生懸命なお仕事ラブコメディ。
メインビジュアル第2弾には、鉄輪と亀川の姿が描かれた。また、メインPV第2弾には、本作に登場する堀田美緒役の前島亜美が担当したエンディングテーマ「不器用に 君のとなり」が使用された。
10月8日より毎週水曜深夜0時20分から三重テレビにて放送。配信は、10月2日より毎週木曜午後10時30分からU-NEXT、アニメ放題にて先行配信され、10月6日より毎週月曜午前0時から順次Prime Videoなどで配信開始される。
