「日本維新の会」の参議院議員で、中国出身の石平氏（63）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、元海上保安官の一色正春氏（58）が秘書に就任することを明かした。「長年の親友で、日本の国士の一色正春さんが、石平議員の公設第一秘書になっていただくことになった。」と報告した。



【写真】中国漁船の体当たりは大騒動となった

一色氏は2010年に「sengoku38」の名義で、沖縄・尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりしてきた様子を収めた動画を公開したことで知られる。中国船船長が処分保留で釈放することが決定したのは同年9月24日。一色氏は今年の9月24日のXに「忘れやすい日本人のために」とコメントして、記事の画像を掲載していた。



石平氏はXアカウントに「石平（参議院議員、中国から制裁を受けた国会議員第一号）」と注釈を付けるなど、中国に対するスタンスのはっきりした人物。「一色さんには特に、尖閣を守る国民運動の推進や『石平後援会』の創設・展開に尽力しながら、『中国の脅威から日本を守る』ことを旗印とする私の政治活動全般を支えていただきたい。心強い助っ人だ。」と頼もしげだった。



（よろず～ニュース編集部）