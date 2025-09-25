A¤§! groupº´Ìî¾½ºÈ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃË»Ò¡×´ë²è¤ÇÇ¯²¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤òÇ®±é¡¡»Ä¶ÈÃæ¤Î¿©»ö¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¡Ä
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOggi¡Ù11·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¥½¥í¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²Í¶õ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡¢Æ±»ï¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¥¹¡¼¥ÄÃË»Ò¡×¤Ç¤¢¤Ê¤¿¡ÊÆÉ¼Ô¡Ë¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¸åÇÚÌò¤È¤¤¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍê¤â¤·¤¤¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ëA¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ
¡¡2026Ç¯Á°´ü¤ÎNHK Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëº´Ìî¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Îº´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï¡£Æ±¤¸Éô½ð¤ÇÆ¯¤¯¡Èº´Ìî¤¯¤ó¡É¤Ï¡¢ÅØÎÏ²È¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¼ÒÆâ¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£¶µ°é·¸¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÊé¤Ã¤Æ»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀèÇÚ¡¢¸á¸å¤Ï±«Í½Êó¤À¤«¤é»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢»Å»ö¤Ç¤âº´Ìî¤¯¤ó»ØÌ¾¤Î°Æ·ï¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆü¡¹Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢µÞî±¡¢Äó°Æ½ñ¤Î½¤Àµ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º´Ìî¤¯¤ó¤«¤é¿©»ö¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¡Ä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ³¤¤Ï»ïÌÌ¤Ç¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È»£±Æ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏÂç¹¥É¾¡£ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÆ·¤«¤é¤Ï¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ÀßÄê¤µ¤Ê¤¬¤é»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÌ¥¤»¤¿º´Ìî¡£»£±ÆÃæ¤Ï½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç¡¢»þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»Ä¶ÈÃæ¤ÎÀèÇÚ¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Öº´Ìî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ð¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÊÖ¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢11·î7Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍê¤â¤·¤¤¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ëA¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ
¡¡2026Ç¯Á°´ü¤ÎNHK Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëº´Ìî¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Îº´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï¡£Æ±¤¸Éô½ð¤ÇÆ¯¤¯¡Èº´Ìî¤¯¤ó¡É¤Ï¡¢ÅØÎÏ²È¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¼ÒÆâ¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£¶µ°é·¸¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÊé¤Ã¤Æ»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¡£
¡¡¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È»£±Æ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏÂç¹¥É¾¡£ÀÚ¤ìÄ¹¤ÎÆ·¤«¤é¤Ï¿§µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ÀßÄê¤µ¤Ê¤¬¤é»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÌ¥¤»¤¿º´Ìî¡£»£±ÆÃæ¤Ï½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ç¡¢»þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»Ä¶ÈÃæ¤ÎÀèÇÚ¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Öº´Ìî¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ð¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÊÖ¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢11·î7Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îå«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£