サイボクは、お客様感謝祭として**「ありがトンまつり」を2025年10月11日（土）から10月13日（月・祝）の3日間にわたり開催します。

この期間中は、ステージイベントのほか、ショッピング、豚肉グルメ、日帰り天然温泉、アスレチックなど、家族で一日中楽しめる様々なコンテンツが提供されます。

サイボク お客様感謝祭「ありがトンまつり」

価格：入場無料（各施設・店舗の利用は別途料金が発生します）

発売日：2025年10月11日(土)〜10月13日(月・祝)

販売場所：サイボク本社 敷地内（埼玉県日高市下大谷沢546）

開催時間：9:00〜

「ありがトンまつり」では、サイボク本社敷地内の複合施設全体でイベントが展開されます。良質な豚肉を堪能できる豚肉グルメはもちろん、新鮮な食材やハム・ウインナーを購入できるショッピング**、リラックスできる日帰り天然温泉、子どもが楽しめるアスレチックなど、様々な施設が利用できます。

開催期間中は、園内で楽しいステージイベントが実施され、お祭りムードを盛り上げます。

「ヨーク」との撮影会

イベント最終日となる2025年10月13日（月・祝）には、サイボクの人気キャラクター**「ヨーク」との記念撮影会**が開催されます。

撮影会はサイボクの森 特別ステージにて15:00から実施され、先着200名が参加できます。

豚肉の美味しさと楽しさが満載のサイボク「ありがトンまつり」に足を運んでみてはいかがでしょうか。

株式会社サイボクが開催する「ありがトンまつり」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ヨーク』との記念撮影会も！サイボク お客様感謝祭「ありがトンまつり」 appeared first on Dtimes.