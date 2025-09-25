¡È¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡É¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤¬ÇÛ¿®¤Ø¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¥Û¥é¥óÀé½©¤¬²ÃÆþ
¡¡Prime Video¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ò10·î16Æü¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´8ÏÃ¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢½é½µ¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î·×3ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤ÏÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¤¬Â³Åê¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Û¥é¥óÀé½©¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡õ»Ø¸¶è½Çµ¤é¤¬Âç¶½Ê³¡ªÈþÃËÈþ½÷¤ÎÅÐ¾ì¤âÍ½´¶¤µ¤»¤ëÍ½¹ð
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¸òºÝ´ü´Ö¤äÊÌ¤ì¤¿»þ´ü¡¢ÇË¶ÉÍýÍ³¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë5ÁÈ¤Î¸µÎø¿Í¤¿¤Á¡£°ìÅÙÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤¿¤Á¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢Ìó1¥ö·î´Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Û¥«¥ó¥¹À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÎø¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Î¸µÎø¿Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤¹Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼»ÅÊ¤äÌ¤Îý¡¢¿·¤¿¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦Í§¾ð¤ä¡¢²êÀ¸¤¨¤ëÎø¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¸òºø¤·¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌð°õ¤¬¤â¤¦¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ï¡Ä¡×¤È¶ÃÃ²¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹ÀîÅç¤ÎÍÍ»Ò¤â¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¤â¤¦°ì²ó¿®¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¡¢ÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀè¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÃ©¤êÃå¤¯¿·¤¿¤Ê·èÃÇ¤È¤Ï¡£
¡¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÀ½ºî¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥È¥Þ¡¦¥Ç¥å¥Ü¥ï»á¤Ï¡Ö¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1,2¤òÇÛ¿®¤·¡¢¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤È¿·¤·¤¤Îø¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡ØÎø¡Ù¤ÎÊ£»¨¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¡Ê¤Ï¡Ë¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¥³¥á¥ó¥È
¢§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇËÜÅö¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢¸«¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤â¡¢¹Í»¡¤ä¿äÍý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥È¥é¤Ï·Ý¿Í¤Î´ª¤È¤«Á´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í!?»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª2²óÌÜ¤ÎMC¤Ç¤·¤¿¤¬»ä´Þ¤á¤Æ¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¤¬¸µÎø¿Í¤Ê¤Î¤«¡×Á´Á³Åö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¢§»Ø¸¶è½Çµ
¤Ä¤¤¤Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¥Û¥é¥óÀé½©¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½÷ÀMC¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ÎÏÃ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡ÖÎø°¦¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¥Û¥«¥ó¥¹Ãæ¤ËËèÆüX¡Ê¸µÎø¿Í¡Ë¤Ë¥¥ì¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤Ã¤È¥é¥Ö¥È¥é¤ò´Ñ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ìÊ¬¤«¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
º£²ó¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Û¥«¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎø°¦¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃ¯¤«¤Î¿´¾ð¤È¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÏËÜÅö¤ËÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¥Û¥é¥óÀé½©
¥·¡¼¥º¥ó3¤«¤é»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÈÄÉ¤¤¥é¥Ö¥È¥é¡É¤â¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ½½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤ä´¶¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
