ビジネス・レジャーの拠点に最適な山口県山口市のコンテナホテル！HOTEL R9 The Yard 山口阿知須
HOTEL R9 The Yard 山口阿知須を2025年10月19日（日）に開業します。
このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」として全国で125店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては115店舗目の開業となります。有事の際には「レスキューホテル」として防災拠点となる役割も担います。
HOTEL R9 The Yard 山口阿知須
価格：ダブルルーム 1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜（全て税込）
発売日：2025年10月19日(日)
販売場所：公式ホームページ等で予約受付
予約受付開始日：2025年10月10日(金)15:00
客室数：40室（ダブルルーム35室／ツインルーム5室）
アクセス：JR宇部線「阿知須駅」より徒歩約5分、山陽自動車道「山口南IC」より車で約15分
「HOTEL R9 The Yard 山口阿知須」は、山口市内で5店舗目の出店となり、JR宇部線「阿知須駅」から徒歩約5分という好立地に位置しています。周辺には「山口テクノパーク」などの工業団地があり、山口市や宇部市でのビジネスの宿泊拠点として最適です。また、徒歩圏内にコンビニエンスストアやショッピングセンター「サンパークあじす」があるため、連泊や長期滞在時も快適に過ごせます。
さらに、「山口きらら博記念公園」やレジャー施設にも車で約10分とアクセス良好なため、イベントやレジャーの宿泊拠点としてもおすすめです。
客室の快適性と防災機能
本ホテルシリーズは、建築用コンテナモジュールを利用した独立客室**が特徴です。隣室と壁を接しないため、静粛性とプライバシー性に優れています。客室は13m$^{2}$の広さで、良質なベッド、ユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などが備えられており、シンプルながらも高い快適性を実現しています。
また、本ホテルは「レスキューホテル」としての役割も担います。有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設し、避難施設等に活用できる「フェーズフリー」のホテルです。平時は宿泊施設として、有事の際は防災拠点として活用することで、地域に根差した災害に強い社会づくりに貢献します。
ビジネスにもレジャーにも、そして災害時の備えにもなる「HOTEL R9 The Yard 山口阿知須」の紹介でした。
