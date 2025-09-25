◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第２日（２５日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

世界ランキング２７３位で、予選勝ち上がりの島袋将（有沢製作所）が金星だ。同２２位で第５シードのトマーシュ・マハツ（チェコ）に６−３、７−６の１時間２９分でストレート勝ち。島袋にとっては、３度目の本戦挑戦で、「初めて本戦を突破できたのはうれしさでいっぱい」だ。

加えて、「戦ったことの（あまり）ないレベルの相手」という世界２２位にストレート勝ち。マハツは、全米でも４回戦に進んだ実力者のため「もう自信しかない。今日は１２０点でした」と、自画自賛。日本選手が大会でシード選手に勝ったのは、２０２３年大会２回戦で、望月慎太郎が第１シードのフリッツ（米国）に勝って以来だ。

今年の４月から、前デビス杯代表監督の岩渕聡氏がコーチに加わった。サーブの改良に着手し、過去のスピード重視から、球種とコースを組み合わせた安定したサーブに変更。それが「大きく生きて、リターンにも集中できるようになった」。

この日も、「サーブが良かったので、リターンでミスしてもいいので、プレッシャーをかけられた」。第１セットの第８ゲームで、リターンから攻撃し、初めてサービスゲームをブレイク。そのまま最後まで押し切った。