¡¡27Æü¤È28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ØBlue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëNE-YO¤È¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»°±ºÂçÃÎ¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ë»°±ºÂçÃÎ¡õÀ¶ÄÍ¿®Ìé¡õÎëÌÚ°¦Íý
¡¡27Æü¤ÏÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE¡¢28Æü¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±¥Õ¥§¥¹¡£»°±º¤Ï¡ÖNE-YO¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢NE-YO¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò»¾¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤«¤éNE-YO¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë»°±º¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ÏNE-YO¤Î²»³Ú¤¬¤â¤¦ÀÄ½Õ¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤ä¥À¥ó¥µ¡¼Ãç´Ö¤â¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤ÐÉ¬¤ºNE-YO¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÇÍÙ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇNE-YO¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥ô¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢NE-YO¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢»°±º¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤ÏËèÇ¯ËèÇ¯¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢º£ºî¤ì¤ë¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢NE-YO¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±´¶¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÃÌ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬28Æü¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë²ñ¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡£NE-YO¤ÏÍèÆü¸ø±é¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNE-YO 20 ¡ã¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È¡ä¡Ù¤ò17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°±º¤â¥²¡¼¥à¡ØDEATH STRANDING 2: ON THE BEACH¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡ÖHorizon Dreamer¡×¡ÖPolytope¡×¤ò6·î¤ËÇÛ¿®¡¢11·î¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
