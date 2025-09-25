九州・博多に初上陸！山田くんとLv999の恋をする展 福岡会場（博多マルイ）

2025年4月に東京ソラマチで開催された「山田くんとLv999の恋をする展」が、2025年10月3日（金）より九州・博多に初上陸します。

博多マルイを会場に、ストーリー原稿やTVアニメ、実写映画の設定資料など、作品の魅力を余すことなく伝える展示が展開されます。

山田くんとLv999の恋をする展 福岡会場（博多マルイ）

価格：当日券 一般1,800円、大学・専門・高校生1,600円、中・小学生900円（全て税込）

発売日：前売り券 2025年8月1日(金)10:00〜10月2日(木)23:59まで

開催期間：2025年10月3日(金)〜10月19日(日)

販売場所：ローソンチケット（前売り券）

会場：博多マルイ7F イベントスペース（福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1）

本展覧会では、第1話から最新話までのストーリーを、原稿展示とましろ先生の解説コメントで振り返ることができます。さらに、ゲーム「Forest Of Savior」の体感スポットや、充実度Lv999の名シーン再現展示など、ファン必見の展示内容が盛りだくさんです。

入場特典として、ましろ先生書き下ろしの「PLAYERから一言」が記載された**『Chocolate Rabbitギルドメンバー証』（全7種よりランダム）が有料入場者にプレゼントされます。

福岡会場から発売される新商品

福岡会場からは、キービジュアルを使用した商品など、東京会場では販売されなかった新商品が11種類も登場します。

B2タペストリー（全2種）

価格：各3,850円(税込)

アクリルスタンド（全2種）

価格：各1,980円(税込)

アクリルカード4種セット

価格：1,980円(税込)

茜のカメラロールコレクション vol.1／vol.2

価格：各385円(税込)／BOX：vol.1 6,545円(税込)／vol.2 6,930円(税込)

その他にも、クリアファイルやチケットホルダー、証明写真ステッカー、そして複製原画など、充実のラインナップとなっています。

博多マルイ会場限定特典と展示

博多マルイでの開催を記念した購入特典と、特別展示も実施されます。

エポスカードご利用者様限定 お買いあげ特典クリアカード

期間中物販コーナーにて3,000円（税込）以上お買い上げ**で、「クリアカード（全10種）」よりランダムで1枚進呈されます。また、エポスカードに新規ご入会の方には、「クリアカード（全10種）」がコンプリートセットとして進呈されます。

映画『山田くんとLv999の恋をする』劇中衣装展示

実写映画でキャストが実際に着用した衣装が、博多マルイ7階の展示ケース内で展示されます。衣装を通して、作品の世界観を肌で感じることができます。

山田と茜の変化を追体験し、新たなグッズと特典を楽しめる「山田くんとLv999の恋をする展」は、博多マルイで2025年10月19日まで開催中です。

「山田くんとLv999の恋をする展」福岡会場の紹介でした。

