◆女子プロゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン プロアマ戦（２５日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が開幕前日に取材に応じ、未発表のゼクシオ新モデルのドライバーを今大会から投入予定であることを明かした。「ドライバーを今週から変えるので、それをちゃんと宣伝できるように頑張りたい」と意気込みを語った。

ゼクシオアンバサダーを務める２５歳は「たくさん調整してもらって、すごく良くなった。前のモデルは球が高かったけど、スピン量も抑えられて中弾道なので風に流されないいい球が出る」と好感触を得ている。「毎年ホステスプロとして頑張りたいという気持ちはある。今年は特にグリーンが硬くて速いので、すごく自分に向いていると思う」と口にした。

スポンサー契約を結ぶ食品メーカー「不二家」の「ハートシリーズ」の新ＣＭに出演。２２日に全国でオンエアが開始になった。パティシエ、レーサー、アイドルと「なりたい自分」に変身していくストーリーで、切れのあるダンスも披露した。「まだテレビで見ていないけど、撮影はめちゃくちゃ楽しかった。アイドルの衣装みたいなやつを着せてもらった」とうれしそうだった。

前週の住友生命レディス東海クラシックを途中棄権したが「左の肩甲骨が痛かったけど、もう大丈夫です」と笑顔を見せた。「ショット自体はすごくいいので頑張りたい」。５月のパナソニックオープン以来の今季２勝目を、ホステス大会で飾る。