焼肉の虎の人気メニューを丼ぶりで手軽に楽しめる！十勝 虎厨房

ルーキーファームは、「焼肉の虎」の姉妹店となる**「十勝 虎厨房」を、2025年9月12日（金）11時よりイオン帯広店フードコート内にグランドオープンしました。

「十勝 虎厨房」は、姉妹店である「焼肉の虎」の人気メニューをはじめ、十勝の食材を活かしたこだわりのメニューを提供する新しい店舗です。

十勝 虎厨房

発売日：2025年9月12日(金) 11時

販売場所：イオン帯広店フードコート内（北海道帯広市西4条南20丁目1）

「十勝 虎厨房」は、“北海道十勝の1次産業に携わる全ての人、自然の恩恵に感謝を忘れず、食材を大切に美味しく調理してお客様に喜んで頂く事”をコンセプトに掲げています。姉妹店「焼肉の虎」の人気メニューをアレンジした焼肉重のほか、十勝の素材にこだわった独自のメニューを展開しています。

中でも、十勝の氷を使用して熟成させた豚肉で作った「十勝氷室熟成豚肉の焼つくね重」**は、旨味が増し、やわらかい食感が特徴で、他では食べることができない一品です。

注目のメニューラインナップ

虎厨房 手切り生サガリの焼肉重

価格：（小）1,180円(税込)／（中）1,380円(税込)／（大）1,580円(税込)

仕入れから提供までチルドにこだわったサガリを、「焼肉の虎」秘伝のタレで香ばしく焼き上げた自慢の一品です。

虎厨房手切り生牛タンの焼肉重

価格：（小）1,280円(税込)／（中）1,480円(税込)／（大）1,680円(税込)

「焼肉の虎」で人気の「にくとら牛タン」を使用した、ボリュームたっぷりの焼肉重です。うま塩味で提供されます。

虎厨房特製 十勝大豆そぼろ味噌ラーメン

価格：980円(税込)

濃厚な牛スープと、具材に大豆ミートを使用したピリ辛の十勝大豆そぼろを使用した濃厚なラーメンです。トラマークが入ったお麩がトッピングされています。

ジャージーソフト

価格：380円(税込)

自社工場で製造したミックスを使用した、濃厚なジャージーミルクのソフトクリームです。

いちごソフト

価格：580円(税込)

足寄産のイチゴ「スイーティーアマン」をソースに使用したソフトクリームです。濃厚なソフトクリームと甘酸っぱいイチゴの組み合わせが抜群です。

「十勝 虎厨房」で、手軽に十勝グルメを楽しんでみてはいかがでしょうか。

イオン帯広店フードコート内にグランドオープンした「十勝 虎厨房」の紹介でした。

