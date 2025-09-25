不気味さと威圧感が融合した究極のフィギュア表現！プレミアムバンダイ「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィVS五老星」

「プレミアムバンダイ」では、『ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィVS五老星』の予約受付を2025年9月25日（木）13時に開始しました。

TVアニメ『ONE PIECE』に登場する、姿を変えた「五老星」と、「モンキー・D・ルフィ」のギア5の姿をセットにした、迫力満点のジオラマフィギュアです。

プレミアムバンダイ「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィVS五老星」

価格：29,700円(税込)（送料・手数料別途）

予約期間：2025年9月25日(木)13時〜2025年11月14日(金)23時予定

商品お届け：2026年4月予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」他

商品サイズ：五老星ジオラマセット全体 約W30cm×D23cm×H21cm、「モンキー・D・ルフィ」 約7cm

本商品は、世界を操る影の最高権力者「五老星」の姿を変えた状態を、ワールドコレクタブルフィギュアPREMIUMから圧倒的な造形美で立体化しています。五老星は、骨の質感や羽の繊細な造形など、それぞれの特徴を細部までこだわって再現されており、不気味さと威圧感が融合した究極のフィギュア表現が魅力です。

ギア5の姿の「モンキー・D・ルフィ」もセットになっており、「五老星」との対峙シーンを再現できる迫力満点のジオラマ台座が付属します。

セット展示専用のジオラマ台座に加え、個別の円形台座も付属するため、単体でのディスプレイも可能です。「五老星」と「モンキー・D・ルフィ」合わせて計6体の塗装済み完成品フィギュアがセットになっています。

迫力ある対峙シーンを再現できる、ファン必見のプレミアムなフィギュアです。

株式会社BANDAI SPIRITSの『ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-モンキー・D・ルフィVS五老星』の紹介でした。

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

