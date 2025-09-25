しっとり濃厚な味わいで満足感のある一品！ブルボン 栄養調整食品「スローバーベイクドショコラケーキ」

ブルボンは、おいしさ、栄養、満足感にこだわった栄養調整食品「スローバー」シリーズの新商品「スローバーベイクドショコラケーキ」を、2025年9月30日（火）に全国で新発売します。

チョコレートを練り込んで焼きあげたバータイプのケーキで、食事の代替としても使用できる栄養調整食品です。

ブルボン 栄養調整食品「スローバーベイクドショコラケーキ」

価格：オープンプライス

発売日：2025年9月30日(火)

販売場所：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など（全国発売）

内容量：37g

「スローバーベイクドショコラケーキ」は、チョコレートを練り込み焼きあげたバータイプのケーキ商品です。しっとりとした口あたりと濃厚なチョコレートの味わいが特徴で、満足感のある1本に仕上げられています。

本商品には、ゆっくり消化吸収されるパラチノース(R)**が配合されており、スローバーシリーズの特徴である満足感が続きます。さらに、10種のビタミン、カルシウム、鉄分、食物繊維が加えられており、忙しい日の食事の代替としても活躍します。

スローバーシリーズについて

「スローバー」は、糖質の“量”ではなく“質”に着目したバータイプの栄養調整食品として、2010年に発売されました。おいしさに加え、体にゆっくり消化吸収されるパラチノース(R)を配合することで、高い満足感にこだわった商品シリーズです。

シリーズ商品としては、今回発売される「スローバーベイクドショコラケーキ」のほか、「スローバーチョコレートクッキー」「スローバーチョコバナナクッキー」「スローバー濃厚ココナッツミルク」「スローバーベイクドチーズケーキ」などが展開されています。

満足感が続き、栄養も補給できる「スローバーベイクドショコラケーキ」は、手軽な軽食としておすすめです。

株式会社ブルボンの栄養調整食品「スローバーベイクドショコラケーキ」の紹介でした。

