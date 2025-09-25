ブルボンは、発売60周年のロングセラー商品**「ホワイトロリータ」をつまめるサイズにした「ひとくちホワイトロリータ」**を、2025年10月7日（火）にコンビニエンスストア先行で新発売いたします。

携帯しやすいパウチタイプとなり、ブルボンのロングセラーの味わいを手軽に楽しめます。

ブルボン「ひとくちホワイトロリータ」

価格：オープンプライス

発売日：2025年10月7日(火)

販売場所：コンビニエンスストア先行発売

内容量：43g

「ひとくちホワイトロリータ」は、ホワイトクリームを練り込んだクッキーを、まろやかな甘さのホワイトチョコレートで包んだひとくちサイズのチョコレート菓子です。

まろやかなチョコレートの味わいと、ほろりとほぐれるようなクッキーの食感の調和を楽しめます。

持ち運びに便利なパウチタイプであるため、外出先や休憩時間など、様々なシーンで気軽に楽しめる点が特徴です。

ロングセラー「ホワイトロリータ」の味わい

「ホワイトロリータ」は、1965年に発売され、ブルボンのビスケット商品の中で最も長く販売されているロングセラー商品です。

「高品質の菓子を手ごろな価格で提供する」ことをコンセプトに開発されました。

独特のミルクの風味とまろやかな味わい、さっくりとしたクッキーの調和が長きにわたり愛され続けています。

「ひとくちホワイトロリータ」は、その愛され続ける味わいを、より手軽なスタイルで楽しむことができる商品として登場しました。

ブルボンの発売60周年を迎えるロングセラー商品が新形態となった、「ひとくちホワイトロリータ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post まろやかな甘さとほろりとほぐれる食感を堪能！ブルボン「ひとくちホワイトロリータ」 appeared first on Dtimes.