限定ステッカーやフォトスポットが登場！ユニモール×お文具といっしょ ハロウィンキャンペーン

ユニモールは、イラストレーター「お文具」によるキャラクター作品「お文具といっしょ」とコラボレーションし、「ユニモール×お文具といっしょ ハロウィンキャンペーン」を2025年10月1日より開催します。

このキャンペーンでは、限定グッズが当たる企画やフォトスポットの設置など、「お文具さん」たちの世界観を存分に楽しめる様々な企画が展開されます。

ユニモール×お文具といっしょ ハロウィンキャンペーン

開催日時：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

会場：ユニモール地下街全域（愛知県名古屋市中村区）

アクセス：地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩1分

「ユニモール」が掲げる「たのしいは、いつもチカくに」というキャッチコピーは、「お文具といっしょ」の“日常に隠れた小さなたのしみに気づかせてくれる”世界観と重なります。期間中、ユニモールの館内装飾は「お文具さん」たちでいっぱいになり、心躍るハロウィンを演出します。

キャンペーン内容

オリジナルアクリルスタンドを抽選で500名にプレゼント

期間中、ユニモールで税込1,000円以上お買上げのレシートまたはクレジット伝票を応募用紙に貼付けし、応募箱に投函することで抽選に参加できます。また、Instagramでユニモールの公式アカウントをフォローし、指定ハッシュタグを入れて投稿した方も抽選の対象です。ここでしか手に入らないオリジナルデザインのアクリルスタンドが抽選で500名に当たります。

コラボ オリジナルステッカープレゼント

ユニモール内のショップを6つのグループに分け、全6種類の限定デザインステッカーが配布されます。対象店舗でお買い物をするごとに1枚プレゼントされ、先着順のため、なくなり次第終了です。詳細は特設サイトから確認できます。

フォトスポット＆紹介コーナー

ユニモールイーストプラザには、「お文具さん」たちといっしょに写真が撮れるフォトスポットが設置されます。さらに、初めて「お文具さん」を知る人でも楽しめるように、キャラクターの「紹介コーナー」も展開されます。

オリジナルアニメ＆館内放送

ユニモールの公式SNS（YouTubeチャンネル、Instagram、HP）では、「お文具さん」たちのオリジナルアニメが配信されます。また、イベント期間中には、「お文具さん」と「プリンさん」による館内放送も行われ、イベントの紹介をしてくれます。

「お文具といっしょ」の世界観に包まれたユニモールで、心温まる楽しいハロウィンを過ごしてみてはいかがでしょうか。

ユニモールが開催する「ユニモール×お文具といっしょ ハロウィンキャンペーン」の紹介でした。

