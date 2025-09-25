女子ゴルフのミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンは26日から3日間、宮城・利府GCで開催される。ツアー3勝の菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）は25日、プロアマ戦に出場して最終調整した。

ダンロップと用具契約を結ぶ菅沼にとっては特別な大会。「毎年ホステスプロとして頑張りたい気持ちがある。今年はグリーンが固くて速いので、自分に向いていると思う」と意気込みを示した。

新兵器も用意した。未発表のゼクシオの新ドライバーをテストしてきたが「飛ぶし、中弾道なので風に流されない球が出る」と気に入り、今大会から投入することを決断した。ゼクシオのアンバサダーでもある菅沼は「新ドライバーを宣伝できるように頑張る」と責任感もにじませた。

7月に収録していた大手食品メーカー「不二家」の新CMが22日からオンエアになった。パティシエ、レーサー、アイドルになり切って熱演しており「撮影は1日がかりだったけど、凄く楽しかった。（放送された映像は）まだ見ていないけど、いい流れですね」と試合に臨むモチベーションも高まった。

前週の住友生命レディース東海クラシックを背中痛で途中棄権したが「もう大丈夫」とプレーに支障はない。「暑すぎるのは得意じゃない。涼しくなってくるので、ここから頑張りたい」。パナソニック・オープン以来のツアー4勝目に照準を定めている。