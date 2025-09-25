全国的に人気の2つのハンバーガーチェーンがコラボした店舗が、25日、静岡市内の商業施設にオープンしました。



「ウェンディーズ・ファーストキッチン。開店いたします。いらっしゃいませ」



25日、静岡市のエスパルスドリームプラザにオープンしたのは、アメリカ発の「ウェンディーズ」と、日本生まれの「ファーストキッチン」という2つのハンバーガーチェーンがコラボした「ウェンディーズ・ファーストキッチン」です。





（ウェンディーズ･ジャパン 紫関 修 社長）「静岡で初めてのウェンディーズの出店となります。ぜひ一度ボリューミーなハンバーガーを食べに来てください」メニューは、ウェンディーズの本格的なハンバーガーに加え、ファーストキッチンのフレーバーポテトなど人気商品をラインナップ。1番人気は「ウェンディーズバーガーUSA」で、ビーフ100％のパティや濃厚なチェダーチーズが食欲をそそります。（客）「パンがしっかりしていて、お肉もすごくかみ応えがあっておいしいです。ウェンディーズ最高」25日は開店前から約90人が並ぶ人気ぶりで、今後は大型客船のインバウンド客の利用にも期待したいということです。