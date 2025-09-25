富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、インターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」において、深秋期（2025年11月4日〜11月30日）利用分の販売を2025年10月3日（金）より開始します。

深秋期の立山黒部アルペンルートでは、平野部より一足早く初雪が降り、特別な冬の絶景を楽しむことができます。

立山黒部アルペンルート 深秋期利用分「WEBきっぷ」

深秋期（2025年11月4日〜11月30日）は、扇沢発の区間のみ「WEBきっぷ」が販売されます。「WEBきっぷ」は事前に乗車予約ができ、自動受取機で簡単にきっぷを受け取れる便利なサービスです。

価格：販売区間により異なる

発売日：2025年10月3日(金)午後3時00分〜

利用期間：2025年11月4日(火)〜11月30日(日)

乗車時間：8時30分〜13時00分

申込期間：10月3日(金)午後3時00分〜11月29日(土)午後3時00分

初冬の立山黒部アルペンルートの絶景

11月上旬からのアルペンルート内各地では、一足早い冬の景色が楽しめます。特に、初雪が湖面に反射してきらきらと輝く**「みくりが池」の景色は、訪れる人々を魅了します。

また、眼下に広がる白銀の世界を空中散歩しているような気分になれる「立山ロープウェイ」も、この時期ならではの特別な体験です。

最高地点「室堂」のあったかグルメ

立山黒部アルペンルートの最高地点にある室堂ターミナルでは、寒い日にぴったりの温かいグルメが提供されています。

レストラン立山では、戦国武将・佐々成政に由来する伝統料理をアレンジした「さらさら汁」とミニ白海老唐揚げ丼がセットになった「さらさら御膳」を味わえます。また、ティーラウンジりんどうでは、雪景色を眺めながらゆったりと温かい「水出しコーヒー・ホット」**を楽しめます。

一足早い冬の絶景と、温かいグルメで心も体も満たされる立山黒部アルペンルートの旅を計画してみてはいかがでしょうか。

立山黒部アルペンルートの深秋期「WEBきっぷ」販売開始の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一足早い冬の訪れをアルペンルートで体感！立山黒部アルペンルート 深秋期利用分「WEBきっぷ」 appeared first on Dtimes.