犬がパパさんのいたずらを止めようとする様子のInstagramが話題になっています。投稿したのは、フレンチブルドッグの嵐くんと暮らす「りこ25129」さん。投稿から25.3万回以上再生され、「かわいい防御！」「やさしいなぁ」といったコメントが寄せられています。

デコピンからパパを守る嵐くん

登場するのは、フレンチブルドッグの嵐くん。この日も大好きなパパのそばに寄り添っていると、ママがいたずらでデコピンをしようとする姿が！嵐くんはすぐに気づいたといいます。

ママの手を止めるように、小さな前足を伸ばす嵐くん。決して強くではなく、そっと止めようとする姿がとてもやさしかったといいます。パパを守りたい気持ちが伝わるかのような行動でした。

体や顔でガードする健気な姿

時には体全体を使って、ママさんの手をガードすることもあったそうです。必死に守ろうとする表情と動きには、愛情がたくさん込められており、思わず笑みがこぼれる場面でした。

さらに、間に合わないときには顔を前に出してガードする場面も。自分の頭を盾にしてまでパパを守る姿は、なんとも健気でかわいさと頼もしさに溢れていますね。

やさしい手で「やめて」と伝える嵐くん

繰り返されるやり取りのなか、嵐くんは「だからやめて」と伝えるように、そっと手を重ねて止める仕草を何度も見せたとか。仕草は強引ではなく嵐くんのやさしさに溢れていて、見ている側までやさしい気持ちにさせてくれます。

再びママさんが隙をついてデコピンを試みても、「パパは僕が守るんだ」と言わんばかりにすぐさまガードしたんだそう。パパのことが大好きな、とてもやさしい嵐くんでした。

この投稿には「手も顔もかわいい！」「デコピン防衛隊の隊長だね」「やさしい守り方が微笑ましい」「お手てのちょいちょいがたまらない」「パパさん幸せ者」「守り方が可愛すぎる」「やさしい子だなぁ」「嵐くん、いい子だね」といった声が寄せられています。

Instagram「りこ25129」では、嵐くんの日常がたくさん投稿されています。ユーモアたっぷりで可愛らしい行動を見せる嵐くんから、毎日癒しをもらえますよ。

