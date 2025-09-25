いたずらで『パパにでこぴんした』結果→隣にいた犬が勘違いをして…平和主義すぎる『まさかの解決方法』が25万再生「たまらんｗ」「可愛すぎ」
犬がパパさんのいたずらを止めようとする様子のInstagramが話題になっています。投稿したのは、フレンチブルドッグの嵐くんと暮らす「りこ25129」さん。投稿から25.3万回以上再生され、「かわいい防御！」「やさしいなぁ」といったコメントが寄せられています。
【動画：いたずらで『パパにでこぴんした』結果→隣にいた犬が勘違いをして…平和主義すぎる『まさかの解決方法』】
デコピンからパパを守る嵐くん
登場するのは、フレンチブルドッグの嵐くん。この日も大好きなパパのそばに寄り添っていると、ママがいたずらでデコピンをしようとする姿が！嵐くんはすぐに気づいたといいます。
ママの手を止めるように、小さな前足を伸ばす嵐くん。決して強くではなく、そっと止めようとする姿がとてもやさしかったといいます。パパを守りたい気持ちが伝わるかのような行動でした。
体や顔でガードする健気な姿
時には体全体を使って、ママさんの手をガードすることもあったそうです。必死に守ろうとする表情と動きには、愛情がたくさん込められており、思わず笑みがこぼれる場面でした。
さらに、間に合わないときには顔を前に出してガードする場面も。自分の頭を盾にしてまでパパを守る姿は、なんとも健気でかわいさと頼もしさに溢れていますね。
やさしい手で「やめて」と伝える嵐くん
繰り返されるやり取りのなか、嵐くんは「だからやめて」と伝えるように、そっと手を重ねて止める仕草を何度も見せたとか。仕草は強引ではなく嵐くんのやさしさに溢れていて、見ている側までやさしい気持ちにさせてくれます。
再びママさんが隙をついてデコピンを試みても、「パパは僕が守るんだ」と言わんばかりにすぐさまガードしたんだそう。パパのことが大好きな、とてもやさしい嵐くんでした。
この投稿には「手も顔もかわいい！」「デコピン防衛隊の隊長だね」「やさしい守り方が微笑ましい」「お手てのちょいちょいがたまらない」「パパさん幸せ者」「守り方が可愛すぎる」「やさしい子だなぁ」「嵐くん、いい子だね」といった声が寄せられています。
Instagram「りこ25129」では、嵐くんの日常がたくさん投稿されています。ユーモアたっぷりで可愛らしい行動を見せる嵐くんから、毎日癒しをもらえますよ。
写真・動画提供：Instagramアカウント「りこ25129」さま
執筆：junjun
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。