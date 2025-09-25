立派な丸太の上に乗るポメラニアンさんを撮影した飼い主さん。思いがけず、既視感を覚えて…？まさかの光景は記事執筆時点で60万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：丸太に乗る小型犬を撮影した結果→想定以上に『既視感のある光景』】

丸太に乗る小型犬を撮影した結果…

Xアカウント『@kyabetubatake』に投稿されたのは、ポメラニアン「たろ吉」ちゃんのお姿。

この日、たろ吉ちゃんは立派な丸太の上に上手に立つお姿を披露してくれたのだそう。

何気なくその愛くるしいお姿を撮影してみると…思いがけず、既視感を覚えずにはいられない光景がとらえられたのだといいます。

立派なおててとおみ足で、丸太をしっかりと踏みしめていたというたろ吉ちゃん。腰回りのまあるいフォルム、お首の角度…そのすべてが相まって、北海道の民芸品を代表する『熊の木彫り』そのものだったのだとか。

むちむちのポー、ふわふわの後頭部…まるで子グマのようなたろ吉ちゃんのお姿は、多くの人々を驚かせ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「鮭忘れてきちゃった？」「シャケくわえたら完璧」「え、ポメなの…？子グマさんじゃなくて…？」「本当に木彫りの熊さんみたい」「かわいい」「フォルムが完璧」など多くのコメントが寄せられています。

むちむちフォルムが可愛すぎる女の子♡

2012年6月7日生まれのたろ吉ちゃんは、表情豊かでマイペースな女の子。甘えん坊さんでテディベアのような美貌の持ち主でありながら、意外にもタフでちょっぴり頑固な一面もあるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすたろ吉ちゃんのお姿は、日々多くの人々にポメラニアンの魅力、たくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kyabetubatake」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。