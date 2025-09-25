話題になっているのは、赤ちゃんを初めて見たわんこの姿。飼い主さんすら予想していなかったわんこの反応は記事執筆時点で39万回を超えて表示されており、「なんて優しい眼差し」「愛が溢れてる」「命の尊さを教えられました」などのコメントの他、2800件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：生まれて初めて『赤ちゃん』を見た犬→『どんな反応をするかな』と思っていたら…あまりにも尊い光景】

赤ちゃんとわんこの初対面

YouTubeチャンネル「しばとベビの日記帳」の投稿主さんは、柴犬の『おまめ』ちゃんと、0歳の男の子『坊や』ちゃんの微笑ましい姿をたびたび紹介しています。今回は、2人が初めて会った日の思い出を紹介しました。

おまめちゃんは、ちょっぴりシャイだけれど優しい性格なのだそう。人間の赤ちゃんを見ることが初めてだったため、ママが退院する日は、「どんな反応をするかな？」と少し心配していたといいます。

しかし、いざ帰宅してみると、おまめちゃんは坊やちゃんに興味津々！！ゲートに前足をかけて、近くで見ようと必死だったのだそうです。

赤ちゃんを見る優しい眼差し

ママは、「弟だよ」と坊やちゃんのことを紹介しました。少し小さくなったママのお腹と、目の前に現れた坊やちゃんの存在は、おまめちゃんにとって少し理解が難しかったようです。

しかし、「うーん」と困惑しながらも、赤ちゃんのことを優しく見つめていたそう。「あいさつしたい！」と猛烈アピールするおまめのために、坊やちゃんのニオイをゲート越しに嗅いでもらうことにしました。

早く仲良くなりたい♪

坊やちゃんのニオイを嗅いだおまめちゃんは、あからさまにハイテンションになったそうです。もしかすると、自分の弟であることを認識し始めたのかも…♡

一生懸命ゲートをカリカリするおまめちゃんの視界には、坊やちゃんしか入っていない様子。パパが近くに来ても、邪魔そうに「ワン！」と吠えられたといいます。こんなに喜んでもらえるとは思わなかったそうで、とっても感激したとつづったご夫婦なのでした！

赤ちゃんと柴犬の絆が少しずつ育まれていく瞬間に、心が温かくなった人は多いようです。投稿には「こんなに全身で喜んで受け入れてくれるんですね」「明らかにテンション上がってるワンコ可愛い」「こちらもとても幸せな気分になれる」などたくさんの反響がありました。

YouTubeチャンネル「しばとベビの日記帳」には、おまめちゃんと坊やちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばとベビの日記帳」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。