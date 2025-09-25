HoYoverseは、9月25日に新作スローライフゲーム『プチプラネット』を発表し、初のβテスト「居心地テスト」の参加者募集受付を開始した。

本作では、自分の星を育てて宇宙に散らばる多くの星と関わり合うことで、一つの星系が完成していく。自分の星では、作物栽培、釣り、潮干狩り、鉱石発掘、料理、クラフトといったスローライフが楽しめる。

お気に入りのファッションに着替えるほか、インテリアで好きなように部屋や星をデザインすることも可能だ。さらに、星の活力のもととなる「ルカ」を使うことで、星の空や芝生、砂浜といった地形や景観も変えられる。

旅の途中で出会う住民はそれぞれ異なる性格、境遇、夢を持っている。絆を築くことで星系は輝きを増し、誘えば自分の星へと引っ越してもらえるかもしれないとのことだ。

プレイヤーは車に乗って、仲間たちと星の海の旅に出かけられる。賑やかで活気に満ちた交流の場「スターマーケット」では、さらなる体験が繰り広げられる。

対応プラットフォームは、現時点ではPCとモバイル端末の2つのみだ。他のプラットフォームでの展開やさまざまなマルチプレイ要素についても視野に入れている。

βテスト「居心地テスト」の参加者募集は公式サイトにて応募受付中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）